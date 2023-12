Preta Gil coloca à venda peças do seu guarda-roupa em bazar do Enjoei

O Enjoei, marketplace de compra e venda de produtos usados, está promovendo um bazar especial com peças dos guarda-roupas de celebridades. No dia 14, será disponibilizada ao público a coleção de roupas usadas pela cantora Preta Gil, enquanto no dia 18 será a vez das apresentadoras do PodDelas, Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, compartilharem seus achados fashion.

Preta Gil Foto: TV Globo / Alex Carvalho





Os lucros obtidos com o bazar serão destinados a projetos sociais apoiados pelas artistas. Além disso, a atriz Thaila Ayala também contribuiu com algumas de suas próprias roupas para a iniciativa.

Preta Gil expressou sua satisfação em participar do projeto: “Estou muito feliz em mais uma vez apoiar a Voz das Comunidades, que auxilia a população carente em diferentes regiões do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, também estaremos ajudando a Associação Estadual de Pessoas com Ostomia do Rio de Janeiro, que necessita tanto de apoio”.

Preta ressaltou que o bazar é online no Enjoei, permitindo que pessoas de todo o Brasil tenham acesso aos produtos. Para ela, a iniciativa é muito especial “espero que ela continue por muitos e muitos anos”. Preta continua em tratamento contra um câncer de intestino.

O bazar representa uma excelente oportunidade para os fãs das celebridades adquirirem itens únicos e, ao mesmo tempo, colaborarem com causas sociais.