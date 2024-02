Saiba quem é a referência mundial em Inteligência Artificial que vem para SP participar de evento

Referência mundial em Inteligência Artificial (IA), físico graduado em Oxford e doutor pela Universidade de Stanford, foi vice-presidente do Conselho de IA e Robótica do Fórum Econômico Mundial e atuou como consultor da ONU para o controle de armas. É Stuart Russell, cientista que acaba de confirmar sua presença na Temporada 2024 do Fronteiras do Pensamento. O ciclo de conferências terá início em abril.

Stuart Russell Foto: Peg Skorpinski