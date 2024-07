Smorgasburg vai ocupar o entorno do Obelisco do Ibirapuera com gastronomia criativa

O Smorgasburg retorna para sua quarta edição nos dias 20 e 21 de julho, no entorno do Obelisco do Ibirapuera. O Smorgasburg chegou ao Brasil em 2019. Criado em Nova York, o festival já passou por cidades como Miami, Los Angeles, Tóquio, Osaka, Saitama e Toronto.

Neste ano, serão mais de 300 novidades gastronômicas. Entre elas, os destaques são: o hambúrguer Surf’N turf de Wagyu do Koburger, o Taco de salmão assado com maionese de mapple syrup e fondue de cheddar, bourbon e caviar do Damm, a Pipoca Bafo do Dragão do N2, o Ceviche vegano de Caju do Cão Véio.

Smorgasburg Foto: Marcos Credie

PUBLICIDADE Em parceria com o Instituto Auá, serão compensadas 250 toneladas de CO₂ (dióxido de carbono). Haverá também acompanhamento em tempo real do percentual de resíduos recolhidos para reciclagem. O festival apresenta a estreia do SmorgasWine, bar de vinhos que conta com curadoria de Patrícia Brentzel, e trará vinhos naturais e sustentáveis de pequenos produtores especialmente escolhidos para o evento. O festival integra o calendário oficial da cidade e da Prefeitura de São Paulo e tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Turismo, além da Secretaria Municipal das Subprefeituras e da Subprefeitura da Vila Mariana.

