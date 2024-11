‘Sou a única mulher finalista da categoria’, diz Fernanda Castro, indicada ao Jabuti

É uma batalha que vem sendo travada em todos os campos da arte, como vimos recentemente com as declarações de Martin Scorsese sobre filmes de super-herói. Há sempre um cabo de guerra entre uma obra enquanto arte e enquanto produto, enquanto conteúdo e enquanto valor de mercado. Não é diferente na literatura. Existe, no entanto, um preconceito — como se uma história que vende muito não pudesse ter mérito artístico, qualidade ou técnica. Mesmo o nome “literatura de entretenimento” me parece uma escolha pouco inspirada, que já chega com um viés associado. Quer dizer que os outros livros são chatos? Quer dizer que não temos nada para dizer, apenas entreter? Ou entreter é algo de valor menor? Mas gosto que o tema esteja sendo debatido, que os espaços estejam surgindo. É sempre um começo para a evolução do mercado e da academia.

Como foi receber a notícia para a indicação ao Jabuti?

Foi uma surpresa, confesso, mas foi também a materialização de algo muito sonhado e muito trabalhado. O Prêmio Jabuti é uma daquelas coisas que eu escutava desde criança, quando lia o verso dos meus livros paradidáticos. Sempre me pareceu algo distante, difícil de alcançar. Algo além das minhas possibilidades. Por isso é muito gratificante que a caminhada tenha me trazido até aqui. Sou a única mulher finalista da categoria, a única que mora no Nordeste. Não deixa de ser uma responsabilidade representar essas pessoas. Também fico feliz de ver o prêmio reconhecendo o mérito artístico das obras ditas comerciais.