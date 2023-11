Swifties contam quais suas músicas preferidas de Taylor Swift e o motivo; veja o vídeo

Muitos swifties, como são chamados os super fãs de Taylor Swift, se sentem ligados às músicas da cantora por momentos da própria vida. Desde brigas com namorados, a festas e memórias de amigos, quase todos eles têm lembranças associadas às canções. Por isso, a coluna conversou com o público que foi ao camarote Backstage Mirante no último show deste ano da The Eras Tour, em São Paulo, para saber quais eram suas canções preferidas e o porquê do amor pelas músicas.

SAO PAULO SP 24/11/2023 CADERNO 2 - SHOW TAYLOR SWIFT - A cantora Taylor Swift durante apresentacao no Alianz Parque, em Sao Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Todos os entrevistados estavam no camarote que dá direito a acesso a pista premium, comida e bebidas ilimitadas, maquiadores e cabeleireiros e uma visão panorâmica do estádio - entre outras mordomias - com ingressos a partir de R$ 3.192 até R$ 8.500, no último lote.