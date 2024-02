Terceira edição do ‘Anoitecer Inhotim’ já tem data marcada e promessa de balada em rooftop

Na edição do ano passado, estiveram presentes mais de 400 pessoas no Anoitecer Inhotim e foram arrecadados quase R$ 3 milhões.

Para 2024, o Instituto Inhotim prepara uma grande festa, com jantar ao redor da obra Elevazione (2001), de Giuseppe Penone, e balada no rooftop da Galeria Cosmococa, que abriga obras de Hélio Oiticica e Neville D’Almeida. A galeria também estará aberta para visitação. Como nos anos anteriores, o Inhotim vai oferecer ao público visitante do dia 1º de setembro, domingo, uma atração cultural gratuita.