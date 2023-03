Teresa Cristina e Criolo se apresentam no centenário da Portela

Os cem anos da Portela terão um atrativo especial para os foliões neste carnaval: o Show do Centenário, com a Velha Guarda Show convidando a portelense ilustre Teresa Cristina, e Criolo. A apresentação faz parte das comemorações da escola e vai acontecer no Camarote Portela, no primeiro dia de desfile do Grupo Especial, domingo, 19 de fevereiro. O espaço não é restrito a convidados como a maioria dos camarotes e tem venda de ingressos para o público em geral.

Teresa Cristina no camarote da Portela Crédito: Equipe Glow

Juliana Mansur na New York Fashion Week

A Undertop, marca de moda feminina da empresária Juliana Mansur, se prepara para desfilar na New York Fashion Week, no dia 12 de fevereiro. Para o desfile, a Undertop vai apresentar a coleção outono-inverno. “Desfilar na NYFW representa a conclusão de um lindo trabalho. É sempre uma emoção enorme, a gente nunca se acostuma”, afirma Juliana.

08/02/2023 EXCLUSIVO DIRETO DA FONTE - Empresária Juliana Mansur em NY Crédito: Guto Carneiro

Bloco de Notas

EXPANSÃO. O empresário Afrânio Barreira, proprietário das redes Coco Bambu, Vasto e Coffee Break expande seus negócios com mais 10 novas unidades no País com investimento aproximado de R$ 100 milhões este ano, além do lançamento da rede italiana de restaurantes Dani Cucina.

ESTRATÉGIAS. A H1 Editora acaba de lançar o livro “Longo Prazo”, da autora norte-americana Dorie Clark. Dividido em 10 capítulos, a obra da pensadora e professora da Duke Univeristy explica como as pessoas podem aplicar à vida pessoal estratégias usadas por CEOs de grandes empresas. Com o título, a editora também lança o podcast com participações de nomes como Magic Paula, Ícaro de Carvalho.