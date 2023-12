Última exposição do ano no Tomie Ohtake tem parceria com museu argentino; conheça

O Instituto Tomie Ohtake encerra 2023 com uma exposição em parceria com o Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires). O instituto apresenta em São Paulo a Yente – Del Prete. Vida Venturosa, mostra organizada e exibida no museu argentino em 2022.

Focada no casal de artistas Eugenia Crenovich (1905-1990), conhecida como Yente, e Juan Del Prete, a exposição, com curadoria da pesquisadora e curadora-chefe do Malba María Amalia García, ressalta a sinergia criativa do casal e o vínculo amoroso como uma forma de abordar o fazer artístico.

Mostra focada no casal de artistas argentinos Eugenia Crenovich, conhecida como Yente, e Juan Del Prete Foto: Viviana Gil

Durante mais de 50 anos, Yente e Juan Del Prete não só compartilharam a vida de casal, mas também trocaram diariamente ideias sobre arte.

Esta exposição reúne-os pela primeira vez com uma seleção de mais de 150 obras, entre pinturas, esculturas, tapeçarias, desenhos e livros, abrangendo a ampla gama de suas carreiras, das décadas de 1930 a 1980.

As peças expostas são provenientes principalmente da Coleção Yente – Del Prete, dirigida por Liliana Crenovich (sobrinha da artista) e de importantes coleções privadas e públicas argentinas, como o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires e a Coleção Amalita, entre outros.

Exposição:

Yente - Del Prete. Vida Venturosa

Abertura: 14 de dezembro de 2023, às 19h

Em cartaz até 18 de fevereiro de 2024

De terça a domingo, das 11h às 19h – entrada franca