Vanessa da Mata será a estrela da 9ª Edição do Masp Festa com a Chanel

O Masp e a Chanel apresentam, no dia 19 de setembro de 2023, a nona ediçãodo evento beneficente MASP Festa.

Neste ano, a festa conta com show da Vanessa da Mata e jantar oferecido pela chef Manuelle Ferraz, do restaurante A Baianeira. O evento é uma das iniciativas mais importantes para arrecadar fundos para apoiar a programação diversa, inclusiva e plural do museu.

Vanessa da Mata vai se apresentar em evento beneficente Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO CONTEUDO

Os ingressos podem ser adquiridos por R$800 no link https://festadomasp.byinti.com/#/event/masp-festa-2023.

No ano passado, a festa foi embalada pelos shows de Criolo e Xênia França.