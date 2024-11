‘Vejo a televisão bastante perdida, mas isso não é ruim’, diz Zeca Camargo

Zeca Camargo viaja há mais ou menos 45 anos. Ele já deu a volta ao mundo algumas vezes e acumula um punhado considerável de perrengues e sucessos em seus diários de viagem. Tudo isso é material para Passaporte, programa que estreou recentemente no novo canal fechado CNBC/Times Brasil. Na atração, Zeca une a experiência como viajante a ideias de como empreender no ramo do turismo. Leia abaixo a entrevista com o apresentador dada à repórter Marcela Paes.

Zeca Camargo apresenta 'Passaporte' na CBNC Brasil Foto: Gerson Aire

Você tem uma experiência grande em viagens, mas nessa atração o enfoque é mais direcionado ao empreendedorismo no turismo. Como foi trazer isso? Acho que tenho uma vocação de fazer as pessoas verem o turismo como negócio. O Brasil está léguas atrás do que poderia ser em termos de renda, de geração de emprego e de PIB. Eu quis mostrar que há um potencial de gerar capital, empregos e receita. Sobretudo, aumentar o número de pessoas que visitam o Brasil é fundamental. No bom sentido, é claro, ninguém quer que isso aqui se torne de repente uma Barcelona da vida e que as pessoas fiquem com raiva dos turistas. Como atrair mais turistas estrangeiros para cá? Com incentivo governamental? Mais do que o incentivo, é preciso a certeza de que o turismo é um negócio que dá dinheiro. O meu maior exemplo é sempre a Tailândia. A Tailândia leva o turismo super a sério, é uma porcentagem do PIB super importante. Lá, além do investimento há uma proteção. Não necessariamente precisa ser com investimento, mas sim com uma abertura, com a boa vontade, e boa-fé de que isso pode sim ser gerador de receita, de impostos e de empregos. Da minha experiência de viajar bastante para lugares que em teoria não seriam talvez tão atrativos, eu também percebi que primeiro há investimento em turismo de luxo e por efeito cascata, ou imitação, acaba trazendo outras faixas de turistas para um determinado destino.

Muita gente diz que o Instagram acabou popularizando destinos, mas também levou a uma forma de turismo predatória em que muita gente está lá só pata ter uma foto bonita em seu feed.

Não tenho nenhum problema com isso, tudo é turismo. Se a pessoa sai de casa com uma mochila pra fazer selfie, ótimo, ela está fazendo turismo também. Eu tenho a maior antipatia de alguém falar ‘ai, não gosto de viajar assim’. Se você não gosta de viajar assim, pague um pouco mais e faça o seu turismo exclusivo. Eu posso até lamentar, culturalmente, claro. Há alguns anos atrás eu fui para Firenze e fiquei um pouco chocado que as pessoas iam ver o Davi, de Michelangelo, para fazer uma selfie engraçadinha.

Mas isso faz a máquina girar.

Claro. Se você saiu de casa e quis gastar o seu dinheiro pra fazer isso, tá ótimo. O hotel está cheio, as cantinas estão cheias, o museu está sendo visitado. Não estou aqui para julgar a relação desse turista com a experiência.

Pessoalmente, você que viaja muito, não fica irritado quando quer ir a algum lugar e está completamente lotado?

Fico, mas ao mesmo tempo penso ‘então não sai de casa’. Recentemente eu estive em Veneza para ver a Bienal. Eu nunca tinha ido a uma Bienal lá e resolvi ir por ser o ano de um curador brasileiro, o Adriano Pedrosa. As ruas entupidas de gente, mais de uma hora de fila para ver o pavilhão vencedor, que eu acabei não indo justamente por isso…Aí você tem que colocar na balança. Mesmo com todos esses perrengues, vale a pena ir viajar? Eu sempre vou dizer que vale. Não tem experiência ruim. No meu caso, são mais de 45 anos viajando pelo mundo todo. E eu já tive todo tipo de experiência, desde tomar um dry martini na garupa de uma moto no Camboja a andar numa rua lotada em Veneza e encarar uma fila gigante para comprar um pedaço de pizza.

Para quem viaja pouco acho que isso, o perrengue, tem ainda menos importância.

Sim, ele realmente não tá ligando pra esse perrengue. O sonho da pessoa é conhecer Paris e quando ela chega lá pela primeira vez, não vai ligar se tem fila na torre Eiffel, se está chovendo…

Você tem uma carreira longeva na televisão. Como enxerga o meio atualmente?

Sim, são 34 anos exatamente. Eu vejo a televisão bastante perdida, mas isso não é uma coisa ruim. Eu saí do Fantástico há 11 anos e desde aquela época já nos perguntávamos o que seria do programa no futuro. Quando eu digo perdido, não significa num mato sem cachorro, mas significa procurar respostas ali. Hoje a televisão não sobrevive por si só, ela precisa da rede social. Eu sou otimista, acho que a televisão careta já acabou. A Maju Coutinho acaba de fazer uma série maravilhosa sobre a África para o Fantástico, que repercutiu muito nas redes. Essas coisas andam juntas.

