Vinícola de Espírito Santo do Pinhal vai receber uma das últimas réplicas do Javali de Florença

A aquisição foi em comemoração aos 150 anos da chegada dos primeiros italianos no Brasil e uma maneira de homenagear as raízes italianas da família proprietária da vinícola e de todas as famílias de Espírito Santo do Pinhal com descendência da Itália. A vinícola não divulga o valor pago pela réplica, mas uma peça semelhante está avaliada em 95 mil Euros, cera de 500 mil reais.

Com 1,80 metro de altura e anatomicamente realista, as outras reproduções se encontram em diversos países, como Bélgica, França e Alemanha.