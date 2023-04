Xuxa vai interpretar ela mesma em filme estrelado por Otaviano Costa

A atriz e apresentadora Xuxa Meneghel interpreta ela mesma no filme “A Missão de Ulisses”, cujas filmagens começaram em março deste ano, no Rio de Janeiro. Com produção da Conspiração, coprodução Star Original Productions e distribuição Star Distribution, o lançamento do longa-metragem está previsto para 2024.

A comédia protagonizada por Otaviano Costa é dirigida por Rodrigo Van Der Put (Eleita, Porta dos Fundos) e roteirizada por André Brandt e Gui Cintra.

Xuxa grava filme com Otaviano Costa Foto: Blad Meneghel

Na trama, um arquiteto chamado Ulisses (Otaviano Costa) entra em uma crise existencial em relação à própria profissão após uma sessão de terapia e passa a ter visões a respeito da vocação das pessoas no mundo, tornando-se em um guru bastante requisitado.