Levei um choque. Marcar encontro à meia-noite, no celebrado Gigetto? Em Araraquara, tudo fechava às 22 horas, no máximo às 23. Esta era a minha São Paulo porra-louca, o mundo, a fama, o futuro, brilho, a aventura. Então, em jorro, me vieram bares e restaurantes e bibocas, que em cada época foram referenciais. O Nick Bar, anos 1940, frequentado pela turma do TBC e da Vera Cruz. Meu sonho era fazer cinema. E o bar do Museu de Arte Moderna, onde entrevistei Lima Barreto, embalado pelo sucesso de O Cangaceiro, proclamando: “Sou um novo Orson Welles”. O Paribar, o Clubinho dos Artistas, cuja primeira presidente foi Tarsila do Amaral, o Gigetto, onde ficávamos junto a Tônia Carrero, Nydia Licia, Anselmo Duarte e outros superstars, o Sirocco, da russa Branca, com sua sopa gratuita aos boêmios.

Depois, a Galeria Metrópole, o João Sebastião Bar, onde me sentei na escada com Leila Diniz, o Redondo, o Pirandello, o Riviera, o Frevinho, o Il Sogno di Anarello, o Piu Piu, o Beco, o Ferro’s, o Sujinho e o Soberano – este na Rua do Triunfo, berço e sede dos cineastas da “boca do lixo”. E hoje o La Tartine, o Pasquale, o Balcão, o Martín Fierro. Cada um, um símbolo.

Fiquei feliz ao descobrir o Bubu, criação de Claudio Gouveia. Quer dizer, esses recônditos ainda existem. O cardápio? Descubra na hora. E é certo que Claudio, prosa mansa, virá à sua mesa contar casos, sendo o mais recente o do cliente que, flutuando na utopia, pediu um vinho, safra tal de tal, de alguns mil dólares. “Não tenho, talvez não tenha nunca. Mas... assunto temos muito”, disse Claudio e o cliente sorriu, entendeu. Ficou.