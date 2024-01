O janeiro de 2024 não está quente apenas do verão, mas tembém de atrações para sair de casa no fim de semana. Para quem, ainda assim, preferir um lugar climatizado, a Sala São Paulo recebe a 9ª edição do Ilumina Festival. Outra opção com ar condicionado é o cinema, com a estreia da comédia dramática Os Rejeitados (leia crítica ao filme aqui).

Para curtir ao vivo, tem Geraldo Azevedo em três shows neste fim de semana, com aquele clima ‘um banquinho e um violão’. Chaves - A Exposição continua em cartaz no MIS Experience. E para aqueles que querem começar a se preparar para o carnaval há ensaios de alguns blocos da festa: com destaque para o tradicional Acadêmicos do Baixo Augusta.

Veja os detalhes da programação com essas e muitas outras opções abaixo

SHOWS E MÚSICA

12/1 - SEXTA-FEIRA

Músicos do Ilumina se apresentam em Lucerna na Suíça, no centro de convenções e cultura KKL Luzern; concerto combinou ritmos do Brasil com a música clássica Foto: Manuela Jans/Lucerne Festival/Ilumina Festival/Divulgação

Ilumina Festival

Projeto reúne talentos da música de todo o mundo, com espírito de inclusão e intercâmbio cultural. Na 9ª edição do Ilumina Festival, diversos concertos reúnem jovens prodígios e músicos experientes, geralmente em misturas de ritmos brasileiros e música clássica. Títulos de espetáculos como O Que Você Vê? (12/01, às 20h), Metamorfoses (13/01, às 20h) e Cor é um Ritmo (14/01, às 16h) poderão ser vistos nos próximos dias.

Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Grátis, com retirada de ingressos no local, 1h antes do concerto

Geraldo Azevedo

O músico apresenta show no formato voz e violão para cantar sucessos como Táxi Lunar, Dia Branco e Moça Bonita, além de músicas inéditas.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

21h

R$ 18/R$ 60

13/1 - SÁBADO

Geraldo Azevedo

O músico apresenta show no formato voz e violão para cantar sucessos como Táxi Lunar, Dia Branco e Moça Bonita, além de músicas inéditas.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

21h

R$ 18/R$ 60

Cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo faz shows em São Paulo Foto: Renato Luiz Ferreira/Estadão

Olivia Hime

A cantora lança seu mais novo álbum de Olivia Hime, Se eu te eternizar, com canções de seu companheiro, o músico Francis Hime, em parceria com nomes como Zélia Duncan, Paulo César Pinheiro, Chico Buarque, Geraldo Carneiro, Cacaso, Thiago Amud e com a própria Olivia. Francis e Zélia fazem participação especial.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta. Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

20h

R$ 18/R$ 60

14/1 - DOMINGO

Geraldo Azevedo

O músico apresenta show no formato voz e violão para cantar sucessos como Táxi Lunar, Dia Branco e Moça Bonita, além de músicas inéditas.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

18h

R$ 18/R$ 60

Olivia Hime

A cantora lança seu mais novo álbum de Olivia Hime, Se eu te eternizar, com canções de seu companheiro, o músico Francis Hime, em parceria com nomes como Zélia Duncan, Paulo César Pinheiro, Chico Buarque, Geraldo Carneiro, Cacaso, Thiago Amud e com a própria Olivia. Francis e Zélia fazem participação especial.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta. Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

18h

R$ 18/R$ 60

Cinema

Meninas Malvadas

A figura controversa, magnética e cruel de Regina George volta ao cinema no novo Meninas Malvadas, agora em forma de musical, baseado na peça da Broadway. Ambas as produções foram inspiradas no clássico adolescente de 2004 e seguem a história de Cady, uma garota que se infiltra no grupo das patricinhas mais populares e maldosas da escola.

Estreia: 11/1

Os Rejeitados

Um professor mal-humorado, um aluno solitário e uma cozinheira. Estes são os protagonistas de Os Rejeitados, uma comédia dramática que está surpreendendo e corre por fora na conpetição pelo Oscar 2024. Durante as férias de Natal, eles se unem em uma escola vazia e descobrem o valor da amizade, do perdão e da esperança. O filme é dirigido por Alexander Payne e estrelado por Paul Giamatti e Da’Vine Joy Randolph, que ganharam o Globo de Ouro pelas atuações, e Dominic Sessa.

Estreia: 11/1

Pré-Carnaval

Arena Carnaval SP

Anitta será uma das atrações do Arena Carnaval Foto: Reprodução/Instagram/@anitta

O bloco Belo Sorriso (dia 14, R$ 320), comandado pelo cantor Belo e pelo grupo Sorriso Maroto, abre o tradicional evento paulistano de pré-carnaval cm o repertório do chamado pagode 90. Ao longo do mês de janeiro ainda haverá Ensaios da Anitta (dia 25, R$ 320) e Bloco do Silva (dia 27, R$ 400).

Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda

A partir das 12h

Ensaios Acadêmicos do Baixo Augusta

Simoninha à frente do Baixo Augusta Foto: Frâncio de Holanda

Um dos blocos mais representativos do carnaval de rua da cidade vai fazer três ensaios durante o mês de janeiro, dias 14, 21 e 28 de janeiro. As apresentações serão conduzidas pelo cantor Simoninha e pela Banda do Baixo Augusta. Os ensaios terão sempre convidados (ainda a serem anunciados).

Galpão Cultural do MST. Al. Eduardo Prado, 460, Campos Elíseos

14h

Gratuito (distribuição por ordem de chegada)

TEATRO

Antes que Mude

O musical infantojuvenil traz a história da turma do Sítio do Tio Eurico, onde os irmãos Luca e Calu vivem e compartilham o mesmo sonho: ser uma dupla musical de sucesso. Na trajetória deles, músicas que fazem parte do cancioneiro popular, como a que fizeram parte do espetáculo Os Saltimbancos e sucessos de Rita Lee e Lulu Santos.

Estreia 11/1

Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação

5ª e 6ª, 15h; sáb. e dom., 11h e 15h. Até 21/1

R$ 80/R$ 180

Cinderella

Com adaptação de Billy Bond e Lilio Alonso, o clássico dos Irmãos Grimm ganha ares de superprodução para contar a história da filha de um comerciante que sofre nas mãos da madrasta. Sua vida muda quando ela conheceu um verdeiro príncipe em um baile no reino onde mora.

Estreia 6/1

Teatro Liberdade. R. São Joaquim, 129, Liberdade

Sáb. e dom., 16h. Até 4/2

R$ 50/R$ 220

Clô, pra sempre

Eduardo Martini no espetáculo 'Clo' Foto: Claudia Martini

O espetáculo protagonizado pelo ator Eduardo Martini conta a trajetória do estilista e apresentador Clodovil Hernandes (1937-2009), um dos nomes mais importantes da moda brasileira. O texto é de Raphael Gama e a direção de Viviane Alfano.

Estreia 6/1, até 3/2.

Teatro União Cultural. R. Mario Amaral, 209, Paraíso

Sáb., 18h

R$ 80

D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood

A turminha do Prédio Azul Foto: Divulgação/ Gloob

O espetáculo é inspirado na série D.P.A. - Detetives do Prédio Azul, um grande sucesso entre a criançada. Na peça, os detetives mirins Max, Zeca e Mel tentam ir ao cinema, mas todos estão todos estranhamente fechados. No Prédio Azul, o mago Theobaldo recebe um convite para dirigir um filme na cinematográfica Magowood. A partir disso, todos se envolvem na aventura de produzir um longa para os cinemas.

Estreia 6/1

Teatro VillaLobos. Shopping VillaLobos. Av. Dra. Ruth Cardoso, 4.777, Jd. Universidade Pinheiros

Sáb. e dom., 14h e 16h30. Até 4/2

R$ 36,90/R$ 180

A Fabulosa Fábrica de Música

Cena do musical 'A Fabulosa Fábrica de Música' Foto: Carlos Costa Studio

No espetáculo infantojuvenil uma caixinha de música se quebra no Colégio Beethoven. Melodia, Ritmo e Harmonia, os três elementos da música, ganham vida e recebem a missão de se unirem para restaurar o objeto. Eles recebem a ajudam das crianças Flora, Mike e Luna, as responsáveis pelo incidente, além de contarem com os conselhos do grande compositor Beethoven.

Estreia 6/1

Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3970, Pinheiros.

Sáb., 14h e 16h; dom., 15h

R$ 39/R$ 100

Festival de Férias do Teatro Uol

Cena do espetáculo 'O Tambor Africano' Foto: Jefferson Pancieri

Em sua 38º edição. o festival apresenta sete diferentes espetáculos infantis. Na programação, O Lobo Mau Não Tem Culpa (segundas-feiras, 16h), Sítio do Pica Pau Amarelo - O Rapto de Narizinho (terças-feiras, 16h), O Menino Maluquinho (quartas-feiras, 16h), O Tambor Aficano (quintas-feiras, 16h), Circus- A Nova Tournée (sextas-feiras, 16h), Era Uma Vez Pinóquino (sábados e domingos, 16h) e Piratas do Caramba (sábados e domingo, 17h40).

Teatro Uol. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis

Até 31/1

R$ 80

Invisível

O monólogo do autor Moisés Bittencourt, estrelado pelo ator João Côrtes, as complexidades de um relacionamento abusivo entre dois homens e questões como a vergonha e o medo de denunciar, a falta de apoio das autoridades e a fragilidade da vítima. A direção é de Fernando Gomes.

Estreia 13/1

Teatro Renaissance. Al. Santos, 2.233, Jardim Paulista

Sáb., 21h; dom., 20h. Até 13/3

R$ 100

Ladeira Abaixo - Fábio Rabin

O comediante Fábio Rabin Foto: Henrique Grandi

O comediante estreia seu novo show de comédia stand up. O roteiro do espetáculo costura histórias engraçadas de um marido que tenta conquistar a mulher depois de inúmeros vacilos durante o casamento.

Teatro Bradesco. R. Palestra Itália, 500, 3º Piso, Perdizes

6/1, 21h

R$ 80/R$ 120

Solteira, Inteira e Feliz

Cena da peça 'Solteira, Inteira e Feliz' Foto: Alexandre Contini

Escrita e interpretada por Yaya Gazal, a peça traz a história de Julia, colunista de uma revista feminina. Prestes a deixar uma apartamento por onde viveu nos últimos 20 anos, ela passa fazer uma reflexão sobre momentos de sua vida e sobre seus relacionamentos.

Estreia 13/1

Teatro Itália Bandeirantes. Av. Ipiranga, 344, República

Sáb., 20h; dom., 19h. Até 25/2

R$ 80

MUSICAIS

O Rei Leão

Reestreia de 'O Rei Leão' em São Paulo Foto: Divulgação/T4F

Um dos maiores sucessos da Broadway, o musical criado por Julie Taymor traz a história do leão Simba, agora interpretado pelo ator Thales Cesar, e trata de temas como raça e sucessão de poder. Nessa versão brasileira, as músicas originais foram adaptadas pelo compositor Gilberto Gil.

Teatro Renault. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h/20h

A partir de R$ 160

EXPOSIÇÕES

Amarelo- Ouro - As conquistas do vôlei Feminino Brasileiro

A exposição conta a escalada da modalidade de uma maneira interativa e, sobretudo, do ponto de vista de personagens fundamentais para o esporte no País, como as jogadoras Ana Moser, Isabel Salgado, Carol Gattaz, Tiffany Abreu, Fofão e o técnico José Roberto Guimarães. A cenografia simula uma meia quadra de vôlei e traz uma estação inspirada em armários de vestiários. Além disso, há uma rede em altura oficial, o almejado pódio e as medalhas e os troféus do acervo das atletas.

Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro

3ª a 6ª, 10h/21h; sáb., dom. e fer., 11h/18h. Até 1º/5

Gratuito

Anatomia Skate

A exposição inédita traça um panorama histórico sobre a cultura do skate que chegou ao Brasil há mais de 50 anos. São exibidos, além das pranchas, fotos, vídeos, revistas, maquetes, fitas em VHS e DVDs. Um dos objetos de destaque é uma guitarra que pertenceu ao músico Chorão, líder do grupo Charlie Brown Jr. e um entusiasta do esporte. A curadoria é de Cesar Gyrão.

Farol Santander São Paulo. R. João Brícola, 24, Centro

3ª a dom., 09h /20h. Até 24/3

R$ 40

Araetá - A Literatura dos Povos Originários

A mostra apresenta um recorte da produção literária de autoria indígena por meio de publicações de escritores e escritoras que representam mais de 50 povos de diferentes regiões. Além da literatura, a exposição destaca ilustrações, fotografias, artesanias e objetos artísticos. A curadoria é de Ademario Payayá e Selma Caetano.

Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga

3ª a 6ª, 9h/21h30; sáb., 10h/21h30; dom. e fer., 10h/18h30. Até 17/3

Gratuito

Chaves - A exposição

A primeira calça usada por Chaves Foto: Divulgação/Grupo CH

A mostra inédita comemora os 40 anos de estreia dos seriados Chaves e Chapolin, que fizeram muito sucesso no País e ainda conservam uma legião de fãs. Serão exibidas peças originais do acervo de Roberto Gomes Bolaños, criador e intérprete dos dois personagens, como a primeira calça usada por Chaves e as lendárias anteninhas de vinil de Chapolin. Ao todo, 20 cenários emblemáticos serão reconstituídos.

MIS Experience. R. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca

3ª a 6ª ,10h/20h; sáb. 10h/21h; dom. e fer. 10h/ 20h

R$ 40/R$ 60

Di Cavalcanti

A mostra que celebra um dos mais importantes pintores brasileiros traz 25 óleos sobre tela, 2 aquarelas, 1 grafite sobre papel e 1 guache, além de um conjunto com 16 gravuras. Um dos destaques é a obra Carnaval (foto) (1929/30), que na década de 1930 foi adquirida por um colecionador em Paris, onde permaneceu até o ano passado, quando retornou ao Brasil.

Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro

3ª a dom., 9h/20h. Até 7/1

R$ 35

Ensaios para o Museu das Origens

A exposição, parceria do Itaú Cultural e o Instituto Tomie Ohtake, que ocorrerá simultaneamente nos dois espaços, parte da ideia do Museu das Origens, feita por Mario Pedrosa durante as mobilizações pela reconstrução do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro após um incêndio em 1978. Para ele, cinco museus deveriam ser reunidos em um só. A mostra abrigará mais de mil peças, divididas em cinco salas temáticas, que refletem, entre outros temas, aspectos da cultura, da política e da produção de memória.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h

Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés,88, Pinheiros

3ª a dom., 11h/19h. Até 28/1

Gratuito

Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro

A Peça da Coroação, em exibição no Itaú Cultural Foto: Humberto Pimentel

A nova mostra permanente ocupa o 6ª andar do Itaú Cultural, espaço que foi remodelado para abrigar a objetos ligados ao universo monetário. São mais de 2,9 mil peça, entre moedas, medalhas, provas, ensaios e condecorações, obras de arte - como uma quadro de Carybé-, selos e livros raros. O destaque é uma sala que guarda a Peça da Coroação de Dom Pedro I. A curadoria é de Vagner Porto.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, 6º andar, Metrô Brigadeiro

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h.

Gratuito

Festas, sambas e outros carnavais

A mostra promove diálogo entre as diversas manifestações de arte popular de 10 estados brasileiros, e as do bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, território de migrantes negros e tradicional reduto de escolas de samba da cidade. São oito salas que reúnem textos, seis filmes, um jogo interativo e série de imagens de cinco fotógrafos de diferentes gerações, com destaque para os cariocas Walter Firmo e Ratão Diniz.

Sesc Casa Verde. Av. Casa Verde, 327, Casa Verde

3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., dom. e fer., 10h às 18h. Até 18/2

Gratuito

Histórias Indígenas

A obra 'Casamiento Indio', de Alfredo Ramos Martínez, em exposição no Masp Foto: Roberto Ortiz

A mostra coletiva traz cerca de 285 obras de artistas indígenas de diferentes regiões do mundo, apresentando diferentes perspectivas sobre as histórias indígenas da América do Sul, América do Norte, Oceania e Região Nórdica. A curadoria é de Edson Kayapó, Kássia Borges Karajá e Renata Tupinambá.

Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista

3ª, 10h/20h; 4ª a dom., 10h/18h. Até 25/2

R$ 60

Horror na Boca

A mostra aborda o universo do cinema paulista, gênero cinematográfico com produções realizadas entre as décadas de 1960 e 1990, que ficou conhecido por Boca do Cinema, por ser produzido na chamada Boca do Lixo. Entre os itens raros expostos estão um cartaz original raríssimo de Esta noite encarnarei no seu cadáver, de José Mojica Martins, e trechos de filmes originais em 35mm e 16mm.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Até 21/1

3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/20h; dom. e fer., 10h/18h

Gratuito

Marta Minujín: Ao Vivo

A mostra reúne trabalhos icônicos da artista argentina recriados especialmente para as sete salas que ela ocupa na prédio da Pinacoteca. Grande nome da arte latino-americana, a exposição mostra mais de cem obras de Marta Minujín feitas entre 1963 e 2023. Entre elas está a Escultura de los deseos (Escultura dos desejos), de 2022, com 15 metros de altura. A peça foi um grande sucesso no Lollapalooza Argentino.

Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz

4ª a 2ª, 10h/18h. Até 28/1

R$ 30 (sáb., Grátis)

Melissa Cody: céus tramados

A exposição reúne 26 obras têxteis da artista diné/navajo (povo indígena da América do Norte) produzidas a partir de um tradicional tear navajo. Em suas obras, Melissa Cody apresenta referências que vão das paisagens de seu território de origem no estado do Arizona, Estados Unidos, ao universo pop do videogame e da música.

Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista

3ª, 10h/20h; 4ª a dom., 10h/18h, Até 21/1

R$ 60

Ocupação Machado de Assis

A mostra apresenta cerca de 100 peças referentes a um dos maiores escritores brasileiros de todos tempos. São fotografias, manuscritos originais, cartas, exemplares de sua obra e de seus escritores favoritos e primeiras edições de livros. O público que visitar a exposição será recebido pela imagem da inconfundível assinatura do autor, junto de uma ampla fotografia dele, ainda jovem, em sua mesa de escrever.

Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Metro Brigadeiro

3ª a sáb., 11h/20h; dom. e fer., 11h/19h. Até 4/2

Gratuito

O novo e o sobrevivente: O caso Raphael Galvez

A exposição reúne a produção artística do pintor paulistano Raphael Galvez (1907-1998) entre 1940 e 1992, com telas e desenhos que mostram influências do moderno e do contemporâneo.

Arte132 Galeria. Av. Juriti, 132, Moema

2ª a 6ª, 14h/19h; sáb., 11h/17h. Até 17/2

Gratuito

Pequenas Áfricas: o Rio que o samba inventou

O compositor Cartola em foto que está na exposição 'Pequenas Áfricas: o samba que o Rio inventou' Foto: Arquivo Diários Associados/Acervo IMS.

A exposição reconstitui a cena cultural carioca, a partir do começo do século 20, na qual as comunidades afrodescendentes criaram o hoje chamado samba urbano. São 380 itens, entre documentos, gravações musicais, fotografias, matérias de jornais, filmes e obras de arte, que ajudam a contextualizar o conceito de Pequena África, termo cunhado pelo artista e compositor Heitor dos Prazeres para se referir à região da Zona Portuária do Rio de Janeiro, no começo do século 20.

IMS. Av. Paulista, 2.424, Consolação

Abertura 28/10

3ª a dom. e fer., 10h às 20h. Até 21/4

Gratuito

Retratistas do Morro

Composta por fotografias que abrangem o período de 1960 a 1990, a mostra apresenta o trabalho dos fotógrafos Afonso Pimenta e João Mendes com o objetivo de contribuir para a preservação do patrimônio histórico-cultural nacional e ampliar o entendimento sobre a história das imagens no Brasil, sobretudo das feitas em comunidades. A curadoria é do pesquisador e artista visual Guilherme Cunha.

Sesc Pinheiros. Espaço Expositivo. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

3ª a sáb., 10h30/21h; dom. e fer., 10h30/18h. Até 28/1

Gratuito

Rosas Brasileiras

A exposição, que celebra que celebra a trajetória da rosa como inspiração artística, apresenta 131 obras de arte e mais de 1.200 objetos diversos, entre itens raros, pinturas, desenhos, esculturas, fotos, vídeos, de autoria de artista como Paulo von Poser, Candido Portinari, MestreValentim, Mira Schendel, Amélia Toledo, Luiz Zerbini e Beatriz Milhazes.

Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro

3ª a dom., 9h/20h. Até 18/2

R$ 35

Sempre Fui Forte

A exposição celebra seis décadas da icônica personagem Mônica, da Mauricio de Sousa Produções. Composta por 12 salas, a mostra trará a trajetória completa da Mônica, desde sua estreia em 1963 até se tornar um ícone cultural. Entre as peças de destaque estão a primeira tira publicada, fotos representativas e objetos históricos, incluindo o coelho original da Mônica.

Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, Paraíso

3ª a dom., 10h/17h30. Até 20/2

Gratuito

Terror no cinema

A mostra passeia pela história do cinema de horror com referências a clássicos como Nosferatu (1922), Drácula (1931), A Noiva de Frankenstein (1935), Psicose (1960), O Exorcista (1973), Tubarão (1975), Alien, o oitavo passageiro (1979), O Iluminado (1980), Sexta Feira 13 (1980), O Silêncio dos Inocentes (1991), A Bruxa de Blair (1999) entre outros.

Museu da Imagem e do Som - MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa

3ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/20h; dom. e fer., 10h/18h. Até 31/1

R$30 (3ªs, gratuito)

EVENTOS

Estação Férias – Brincadeiras Musicais

O Museu da Língua Portuguesa promove brincadeiras, jogos lúdicos, karaokê ambulante, oficinas e apresentações artísticas que dialogam com o tema da atual mostra temporária, Essa nossa canção, que destaca a importância da música popular brasileira.

Abertura 9/1

Museu da Língua Portuguesa. Saguão B. Pça. da Luz, s/nº, Luz

3ª a sáb., 10h/17h

Gratuito

Sesc Verão

A 29ª edição do evento terá como tema tema Se joga no esporte! com programação esportivas para todas as idades nas unidades do Sesc em São Paulo e na Grande São Paulo. Entre os destaques, a apresentação de ginástica artística da atleta Lorrane Oliveira (7/1, 15h, no Sesc Vila Mariana), uma clínica de natação olímpíca com o medalhista Thiago Pereira (13/1, sábado, no Sesc Guarulhos) e um bate-papo e vivência com a ex-jogadora de basquete Magic Paula (14/1, 15h, no Sesc Pompeia).

6/1 a 18/2

Gratuito