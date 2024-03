Há o simples nojo, primo do medo. Minha mãe detestava encontrar cabelo em comida. Encontrou madeixas perdidas pelo Brasil todo, em Paris e em Milão. Eu, acostumado a não ver fios em mim, nunca os percebo nos pratos. Como as baratas voam até aos mais apavorados, aparentemente os fios caem nos pratos dos que expressam desgosto por eles. Ter medo é um ímã poderoso. O medo rege a política. Alguns votam por acreditarem muito nas boas ideias de um político. A maioria vota por medo do outro candidato. O pavor ampara alguns casamentos com frequência intensa: não está bom, mas tenho inquietudes com a mudança. A angústia segura alguém no emprego e dobra joelhos nas igrejas. Os hospitais estão perpassados de ansiedades.

Era sábia a frase da minha avó: “Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece”. O que tememos nos persegue como o fantasma do pai de Hamlet. “Meu coração temia o regicídio, odeio meu tio, desconfio da minha mãe e sou melancólico sobre o futuro”: é para mim que o fantasma confirma tudo. O príncipe da Dinamarca tomaria um bom chá com a minha avó, ambos desajustados pelas suas inquietações.

Irracional e poderoso: os receios fluem em nós mais do que reconhecemos. Tenho medo de que ninguém me chame para mais nada e, assim, aceito o excesso de convites sociais e profissionais. Sou covarde no quesito solidão; por isso, tolero situações e pessoas que ultrapassam o limite do razoável. Tenho anseios sobre a velhice e guardo sempre dinheiro. Terrível dilema: sem medos, eu morro; com excesso deles, eu nunca vivo.

Sem medo, Napoleão abandonou o posto de príncipe da ilha de Elba – um recanto paradisíaco da costa italiana – e foi à luta novamente. Com medo, terminou preso em uma ilha remota do Atlântico Sul, Santa Helena. Ouvir o medo pode ser sábio; ser dominado por ele, paralisante. Somos pusilânimes?

Como à Medusa, encará-lo pode petrificar. Não existe alternativa: meu medo me revela. O gesto mais duro para uma criança seria ver sob a cama e verificar que seu temor inexiste. É similar a se olhar no espelho, já adulto, confessando seus terrores mais densos. Ali se derretem o guerreiro e a guerreira. Ali o alfa vê sua cicatriz beta. No espelho, o monstro terrível se revela. Curioso que os generais do mundo clássico colocavam a imagem da Medusa na couraça ou no escudo, para apavorar inimigos. Solução sábia: carregar os medos e seguir na batalha é uma estratégica de força.