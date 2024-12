Opinião | O mau humor, com sua aura de verdade, pode ser charmoso?

Ruy Castro teve a excelente ideia de reunir em livros frases duras. A acidez é divertida em O Melhor do Mau Humor, O Amor de Mau Humor e O Poder de Mau Humor (Cia. das Letras). Quem lê talvez busque alguma pista para se sair bem nas discussões e enfrentamentos. É um guia rápido para existir em confrontos. As frases coletadas podem sair do gênio crítico de Nelson Rodrigues: “Quando o sujeito é uma besta e não é capaz de fazer nada, faz filhos”. Desponta a melancolia quase filosófica de Otto Lara Resende: “A morte é o clube mais aberto do mundo”. Milton Campos, passando mal durante um voo, foi indagado se “sentia falta de ar”. Respondeu que não, “sentia falta de terra”. Há clara misoginia na ideia de Oscar Wilde: “Um homem pode ser perfeitamente feliz com qualquer mulher – desde que não viva com ela”. O máximo do pessimismo cósmico está na pergunta de Aldous Huxley: “E se este mundo for o inferno de outro planeta?” Por fim, combinando todo o mundo crítico e resvalando para a vulgaridade, o Planeta Diário lasca: “A Bolsa de Valores é algo assim como uma suruba em que você entra com a bunda”.

Desconfio de que o magnetismo do mau humor seja triplo. Primeiro – indicaria certa inteligência nas respostas. Pessoas capazes de usar a retórica agressiva ou cáustica costumam ser vistas como mais brilhantes do que os “bonzinhos”. O otimismo, aliás, brilha mais nas frases das tias de idade no grupo da família, todavia ninguém parece ser muito admirador da personalidade do “copo meio cheio”.