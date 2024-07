Confira os melhores momentos literários dos últimos 25 anos segundo o ‘New York Times’

Desde o lançamento de sagas ficcionais e distopias mundialmente reconhecidas, como Jogos Vorazes, a tão esperada autobiografia de Mark Twain, e famosos surpreendentes fazendo parte da lista de livros mais vendidos nos Estados Unidos, os momentos que marcaram os últimos 25 anos foram definidos pelo jornal americano New York Times. Confira a lista completa:

New York Times elege os momentos literários mais marcantes dos últimos 25 anos Foto: Milton Cogheil/ Adobe Stock

2000

Em 2001, Philip Roth, Saul Bellow e John Updike, considerados ícones literários pelo jornal britânico The Times, publicam livros em 2000, ganham críticas positivas, mas marcam vendas desanimadoras. Roger Straus, o presidente da Farrar, Straus & Giroux, completa ao The Times que: “Está tudo a ficar velho, e os críticos e o público procuram algo realmente delicioso, inovador”.

2001

O livro As correções, de Jonathan Franzen, chega ao famoso clube do livro de Oprah Winfrey, mas é retirado após uma crítica do autor às recentes escolhas literárias da apresentadora: “Ela escolheu alguns bons livros, mas escolheu muitos livros piegas e unidimensionais que me fazem estremecer”, disse ele.

2002

Três anos após sofrer um acidente grave, Stephen King anunciou sua aposentadoria. Entretanto, ele ainda chegou a escrever mais 30 livros desde o anúncio. Outro fato curioso foi a venda ostensiva de romances de “primeira viagem”, como o sucesso Lovely Bones (Uma vida interrompida - Memórias de um anjo assassinado, em português), de Alice Sebold, que foi adaptado para o cinema em Um Olhar do Paraíso, e The Nanny Diaries, de Emma McLaughlin e Nicola Kraus.

Livro 'O código Da Vinci', de Dan Brown, permanece entre os mais vendidos por dois anos consecutivos Foto: Amazon/Divulgação

2003

O lançamento de Dan Brown, com O código da Vinci, seu maior sucesso que se manteve na lista de livros mais vendidos nos Estados Unidos por dois anos consecutivos, com direito à adaptação para o cinema com Tom Hanks no elenco, marcou 2003.

2004

PUBLICIDADE A volta de livros eróticos foi um marco importante para o ano, com nomes como Toni Bentley, Jenna Jameson e Melissa Panarello como autores importantes do ano. A Nielsen Bookscan, uma das maiores provedoras de dados sobre livros nos Estados Unidos, decretou também, em 2003, uma baixa preocupante no número de cópias físicas vendidas no ano, entre os cinco finalistas de ficção para os National Book Awards: um vendeu 2.500 exemplares; três venderam entre 700 e 900 exemplares; e o último apenas 150 exemplares. “Estamos a isolar-nos completamente da cultura em geral”, disse Larry Kirshbaum, presidente do Time Warner Book Group, ao jornal The Times, após a divulgação . “Estamos apoiando a nossa morte”, finalizou ele sobre o assunto. 2005 Em 2005, Stephenie Meyer lançou o primeiro livro da saga Crepúsculo, romance ficcional de vampiros inspirado na banda My Chemical Romance e que marcou a geração com sua adaptação para os cinemas, vivida por Robert Pattinson e Kristen Stewart. Stephenie Meyer fala do estresse envolvendo o lançamento de um livro durante uma pandemia 2006 O autor James Frey admitiu ter inventado partes de seu livro de memórias Um milhão de Pedacinhos, escolhido por Oprah em seu clube do livro. No programa da apresentadora, o autor foi convidado para que se desculpasse. “Sinto-me enganada. Mas, mais importante, sinto que traiu milhões de leitores”, disse ela durante a ocasião.

Uma das maiores editoras do mundo, Harper Collins, demite a diretora de sua marca ReganBooks, Judith Regan, após sua controversa aquisição do livro de O.J. Simpson, If I Did It.

Primeiro Kindle é vendido na Amazon, em 2007 Foto: Tada Images/Adobe Stock

2007

A Amazon traz seu primeiro modelo de Kindle, que hoje pode ser encontrado em sua versão mais simples por R$ 399.

J.K. Rowling finaliza e publica o último livro da saga Harry Poter: Harry Potter E as Relíquias da Morte, que vende 11 milhões de cópias apenas 24 horas após seu lançamento.

2008

Em 2008, Suzanne Collins publica o primeiro livro da saga Jogos Vorazes, que continua a fazer sucesso entre as franquias de distopia e ganha adaptações até hoje, como A cantiga dos pássaros e das serpentes, filme de 2023.

2009

O então presidente Barack Obama divulga sua primeira lista de leitura de verão, antes de suas férias anuais: The Way Home, de George Pelecanos, Hot, Flat and Crowded de Thomas Firedman, Lush Life de Richard Price, Plainsong de Kent Haruf e John Adams de David McCullough fazem parte.

2010

A autobiografia de Mark Twain é lançada 100 anos após sua morte, de acordo com o pedido do autor. “Quando um homem escreve sobre as privacidades de sua vida, para que seja lido enquanto ainda está vivo, ele perde a franqueza”.

Já o autor Stieg Larsson, autor da trilogia Millenium, torna-se o primeiro autor a vender um milhão de livros digitais na Amazon, seis anos após sua morte.

Cena da 'Batalha dos Bastardos", do nono episódio da sexta temporada de "Game of Thrones", série que estreou na HBO em 2011 Foto: HBO/Divulgação

2011

Começa a adaptação da famosa saga Game of Thrones pela HBO, adaptação dos livros de George R.R. Martin. Ao The Times, o autor confessou sobre seus desejos com a vinda da ficção para as telonas: “Vou fazer algo que é tão grande quanto eu quero fazer. Posso ter todos os efeitos especiais que quiser. Posso ter um elenco de personagens que conta às centenas. Posso ter cenas de batalha gigantescas”.

2012

Gillian Flynn publica o famoso livro Garota Exemplar, que mais tarde veio para os cinemas sob atuação de Ben Affleck e Rosamund Pike, e direção de David Fincher. Hilary Mantel também ganha seu segundo Booker Prize com o livro Bring Up the Bodies, inspirado na ascensão de Thomas Cromwell ao poder na corte de Henrique VIII.

2013

Duas das maiores editoras do mundo, a Penguin e a Random House, se fundem, colocando-as à frente de 25% de todo o negócio do livro nos Estados Unidos.

Romance erótico '50 Tons de Cinza', vivido nos cinemas por Dakota Johnson e Jamie Dornan Foto: Reprodução de cena de '50 Tons de Cinza' (2015)/Universal Pictures

2014

A trilogia erótica 50 tons de Cinza, de El James, completa o marco de mais de 100 milhões de cópias vendidas. O livro mais vendido do ano, O Capital no Século 21, de Thomas Piketty, surpreende.

2015

O filme inspirado na biografia de 800 páginas de Ron Chernow sobre o pai fundador dos Estados Unidos, Hamilton, de Lin Manuel Miranda, estreia no formato musical. Ao Playbill, Lin Manuel contou que: “Peguei no livro a pensar que talvez conseguisse tirar dele uma canção engraçada - uma piada-rap sobre o duelo entre Hamilton e Burr. Mas à medida que o lia, percebi que toda a vida de Hamilton era sobre o poder das palavras, e não seria ótimo ouvir um álbum de hip-hop sobre como criamos este país?”.

2016

Pela primeira vez desde 1962, os livros de colorir para adultos voltam à tona. Além disso, Bob Dylan ganha o Prêmio Nobel de Literatura, redefinindo o que se considera “literatura”, segundo o New York Times. Paul Beatty é o primeiro americano a ganhar o Booker Prize, com O Vendido.

Livro 1984, de Geroge Orwell, volta para a lista de mais vendidos após a vitória de Trump nas eleições Foto: WERTHER

2017

O clássico sobre um regime totalitário 1984, de George Orwell, volta para a lista de mais vendidos nos Estados Unidos uma semana após a eleição presidencial que elegeu Donald Trump. Além disso, a atriz Reese Witherspoon inicia seu famoso clube de leitura, que continua na ativa.

'Contos de Terramar', adaptação dos romances fantásticos de Ursula K. Le Guin, adaptada para os cinemas pelos Estúdios Ghibli Foto: Studio Ghibli

2018

Morre a famosa escritora de ficção Ursula K. Le Guin, aos 88 anos. Famosa pelo livro aclamado A Mão Esquerda da Escuridão’ e o Ciclo de Terramar, ela nasceu na Califórnia e publicou também poesia e literatura infantil.

A escritora de ficção e fantasia N.K. Jemisin, ganha o Prêmio Hugo de melhor romance pelo terceiro ano consecutivo.

2019

Margaret Atwood publica The Testaments, livro sequência do sucesso O Conto da Aia. Morre, aos 88 anos, a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, Toni Morrison.

2020

Com a vinda da pandemia, a compra de livros físicos aumenta em 8% com relação a 2019, segundo o New York Times. Livros sobre a administração de Donald Trump nos Estados Unidos lideram as listas de mais vendidos. Colson Whitehead se torna o quarto escritor a ganhar dois prêmios Pullitzer, com Nickel Boys.

2021

Os livros infantis de Dr. Seuss são suspensos e retirados da distribuição, por conterem estereótipos raciais e étnicos. Amanda Gorman é a primeira poeta a se apresentar no Super Bowl.

Escritor Salman Rushdie, durante a III Festa Literária Internacional de Parati (FLIP) Foto: FABIO MOTTA/AGENCIA ESTADO/AE

2022

A vinda do BookTok proporcionou a ascensão de autores como Colleen Hoover na lista de livros mais vendidos nos Estados Unidos. O segmento de audiolivros cresce, com faturamento de quase dois bilhões.

Além disso, mais de 30 anos depois de Ayatollah Ruhollah Khomeini, do Irã, ter pedido pela morte de Salman Rushdie, por causa do romance Os Versos Satânicos, um homem esfaqueia o autor durante um evento literário no oeste de Nova York.

2023

O livro de memórias do Príncipe Harry, O que Sobra, atinge o marco de livro de não ficção vendido mais rapidamente na história. Livros de Agatha Christie, Ian Fleming, Roald Dahl e Georgette Heyer sofrem revisões de vocabulário.

2024

O autor de Cem Anos de Solidão, Gabriel García Márquez, desejou que o livro Em Agosto nos Vemos fosse descartado. Dez anos após sua morte, sua família decide publicá-lo.