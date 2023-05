O que é BookTok, sensação do TikTok que mudou o hábito de leitura dos brasileiros?

Você já ouviu falar no BookTok? Sensação no TikTok, o conteúdo sobre livros começou a surgir na plataforma em meados de 2020, mas conquistou o gosto do público no primeiro semestre de 2021. Na contramão do hábito de “rolar o feed” em vez de virar páginas, jovens agora usam a rede social para dar “novos ares” à literatura, discutir questões sociais e incentivar o hábito da leitura.

O sucesso é incontestável. Ronaldo Marques, líder de parcerias de conteúdo do TikTok Brasil, relata que a hashtag #booktokbrasil já conta com, aproximadamente, 14 bilhões de visualizações. Os vídeos sobre livros também ganharam o mundo. Conforme Ronaldo, a tag #booktok soma mais de 134,8 bilhões de visualizações, enquanto o termo #booktoker tem 12,1 bilhões.

O fenômeno, inclusive, já superou as telas e deu indícios na vida real. Hoje, é comum andar por livrarias e se deparar com seções específicas para as obras que viralizaram na plataforma, indicadas pelos termos “BookTok” ou “Livros do TikTok”.

A plataforma também busca se aproximar com premiações e eventos de literatura. Marques relata que o TikTok teve estandes na última Bienal do Livro em São Paulo e, no ano passado, também transmitiu a cerimônia do Prêmio Jabuti ao vivo.





BookTok expandiu universos de leitura até entre criadores

Foi fora das telas que o BookTok tomou conta do cotidiano de Leoni Lane, criadora que soma mais de 16 milhões de curtidas na rede social. Ela, que descreve que seus pais a incentivam a ler “desde que nasceu”, diz que descobriu “um novo mundo dos livros” depois do TikTok.

Comecei a ler mais livros com gêneros e narrativas diferentes da que eu estava acostumada. Depois do BookTok, o meu gosto literário mudou completamente.” Leoni Lane

Leoni conta que a ideia de criar um BookTok veio por um motivo específico: sem pessoas ao seu redor que liam como ela, a criadora começou a publicar conteúdos para poder comentar sobre suas leituras. “A minha vida mudou. O BookTok abriu portas para mim que eu nem sabia que existiam”, relata.

Hoje, a influenciadora criou até um clube do livro, em que reúne seguidores mensalmente para discutir sobre “livros e a vida”. “Foi uma das melhores coisas que já fiz. [...] Criamos uma comunidade muito próxima lá e todo mundo se sente à vontade para ser quem é”, diz.

O conteúdo sobre livros também mudou os hábitos do escritor e influenciador Tiago Valente depois de o BookTok se tornar o seu trabalho. Ele, que soma mais de 9 milhões de curtidas na rede, começou a criar conteúdos para a plataforma em 2017 com vlogs, vídeos de comédia e receitas.

Depois que um vídeo em que resumia o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, em 30 segundos viralizou, ele resolveu passar a dedicar o perfil para conteúdos literários. Rapidamente, sua vida como leitor mudou por conta das trocas que o aplicativo lhe proporcionou.

Tenho uma visão muito mais empática e abrangente da literatura que consumo justamente por toda a bagagem que esses debates com leitores de realidades diferentes da minha me trouxeram.” Tiago Valente





BookTok deu visibilidade a autores nacionais e questões LGBT+

Como escritor, Tiago também vê no TikTok a oportunidade de uma conversa mais direta entre leitores e autores brasileiros. “Ter um contato tão próximo com o autor de um livro que você acabou de ler é uma experiência única e acredito que essa oportunidade fez com que mais leitores quisessem conhecer e se identificar com obras que falam sobre a nossa realidade”, menciona.

Após o crescimento do interesse de usuários da plataforma em literatura nacional contemporânea, Tiago percebeu uma maior inclusão de escritores do Brasil em catálogos e lançamentos. Segundo Ronaldo Marques, é fato que livros e autores brasileiros viraram sensação na plataforma.

A hashtag sobre a obra O Amor Não é Óbvio, de Elayne Baeta, por exemplo, conta com 25 milhões de visualizações. Outros livros, como Enquanto Eu Não Te Encontro, de Pedro Rhuas, Conectadas, de Clara Alves, e Jantar Secreto, de Raphael Montes, são muito comentados entre leitores no TikTok.

O que também chama a atenção entre as obras assunto na rede são as temáticas. É comum encontrar resenhas sobre romances LGBT+ e livros que trazem questões sociais, como racismo e machismo, em uma linguagem contemporânea.

Para Tiago, esse fenômeno pode passar por um fator geracional. “O TikTok foi a plataforma onde vários leitores da Geração Z tiveram seu primeiro contato com a literatura e, consequentemente, trouxeram um olhar muito mais fresco e desconstruído para essas leituras”, diz.

Tiago Valente é escritor e cria conteúdos voltados para o BookTok. Foto: TikTok Brasil/Divulgação

Em um vídeo recente, ele debate uma pergunta complexa que recebeu de um seguidor: Você se considera um crítico literário ou um divulgador de conteúdo no TikTok? O influenciador, que passou sete anos na universidade fazendo uma graduação e um mestrado em Letras, disse que a questão lhe causou uma “crise existencial”.

Ele conta ter percebido uma falta de prestígio da literatura jovem no ambiente acadêmico, já que, no tempo em que passou pela academia, não teve nenhuma matéria em que estudasse esse tipo de literatura. “Podemos fazer do BookTok um lugar para discutir e criticar livros voltados ao público jovem, aproveitando uma linguagem muito mais próxima ao público-alvo dessas histórias”, opina.





6 dicas para um conteúdo de BookTok viralizar

BookTok fez crescer interesse por literatura jovem e autores nacionais. Foto: Gül Işık/Pexels/Banco de imagens

O gosto por livros faz com que muitos usuários tenham criado um interesse em fazer conteúdos voltados para o BookTok e, quem sabe, trabalhar como um booktoker. Apesar de não existir uma “fórmula mágica” para que uma publicação dê certo, Ronaldo Marques dá seis dicas para aqueles que querem investir em vídeos sobre literatura.

1. ‘Storytelling’

Segundo o líder de parcerias de conteúdo, o modo de contar uma história tem grande influência no interesse dos usuários por determinada postagem. “Pense mais como o receptor do que como emissor da mensagem”, aconselha.

2. ‘Seja criativo’

O TikTok possui diversos recursos que podem fazer um vídeo se destacar. A dica é apostar em músicas e tendências que fazem sucesso na plataforma.

3. ‘Seja orientado para a plataforma’

Para Ronaldo, é essencial que um conteúdo voltado para a rede seja pensado para a rede. Fazer o conteúdo em tela cheia e na vertical também é importante.

4. ‘Velocidade, não perfeccionismo’

Conforme ele, uma publicação bem-sucedida na plataforma não é, necessariamente, a que foi feita com perfeccionismo. “Apenas seja autêntico e rápido. Embarque nas tendências e crie no momento”, diz.

5. ‘Aproveite sua singularidade’

O líder de parcerias comenta que o TikTok permite que um público cada vez mais diverso seja alcançado, o que deve ser aproveitado pelos criadores. “Seja autêntico e conheça as tendências”, comenta.

6. ‘Regra dos 3 Segundos’

A rede é conhecida por entregar vídeos rápidos. Por isso, segundo Marques, é essencial que os primeiros três segundos de um conteúdo sejam interessantes para o espectador. “Use e abuse dos efeitos do TikTok para isso: áudio, legenda, recursos visuais e, claro, sua criatividade”, afirma.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais