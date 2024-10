Escritora descobriu que ganhou o Nobel durante jantar e disse que celebraria com chá

A escritora sul-coreana Han Kang foi premiada com o Nobel de Literatura nesta quinta-feira, 10. No momento em que recebeu a notícia da Academia Sueca, a autora de 53 anos estava em sua casa, em Seul, na Coreia do Sul, e tinha acabado de jantar com o filho.

Tradicionalmente, os organizadores do prêmio ligam para o escolhido antes do anúncio oficial. Han disse que estava “honrada” e surpresa por se tornar a primeira sul-coreana a vencer o Nobel de Literatura. Ela é a segunda pessoa de seu país a ser laureada pela instituição: em 2000, o ex-presidente Kim Dae-jung ganhou o Nobel da Paz.

A autora sul-coreana Han Kang, vencedora do Nobel de Literatura 2024. Foto: Jean Chung/ Divulgação

PUBLICIDADE “Eu cresci com a literatura coreana, da qual me sinto muito próxima. Então espero que esta notícia seja boa para os leitores de literatura coreana e para os meus amigos, escritores”, disse a autora, segundo a AP. Seu pai, Han Sung-won, é professor universitário e romancista, e seu irmão Han Dong-rim também é escritor. Han disse, ainda, que celebraria a vitória de forma simples: “Vou tomar chá com meu filho e comemorar em silêncio esta noite”.

Vida e obra de Han Kang

Nascida em 27 de novembro de 1970 em Gwangju, na Coreia do Sul, Han Kang se mudou com a família para Seul aos 9 anos. A autora estudou literatura coreana na Universidade Yonsei e estreou como autora em 1993, publicando poemas em uma revista local.

Han Kang ficou mundialmente conhecida pela obra A Vegetariana, de 2007, publicada no Brasil pela Todavia.

Han Kang, autora sul-coreana que venceu o Nobel de Literatura 2024, tem livros publicados no Brasil pela Todavia. Foto: Divulgação/Todavia

O livro, escrito em três partes, acompanha a decisão da protagonista Yeonghye de não comer mais carne, por conta de um sonho. Da autora, Atos Humanos e O Livro Branco também já ganharam tradução no Brasil.

A Academia Sueca justificou a escolha de Han por “sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana”.