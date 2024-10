Escritoras europeias exaltam Clarice Lispector, Machado de Assis e recepção brasileira na Flip

A Flip 2024, que começou na quarta, 9, e segue até domingo, 13, pode ser acompanhada remotamente pelo canal do YouTube do evento. Veja aqui 9 mesas em destaque.

A relação de ambas com o Brasil é forte - Ginzburg, que é neta da escritora Natalia Ginzburg e filha do historiador Carlo Ginzburg, foi casada com um brasileiro, morou no País e tem dois livros que se passam aqui (ambos ainda sem edição nacional). Fora o idioma, Carvalho tem livros ambientados no século 19 que abordam a colonização e o tráfico negreiro ao Brasil e a outras colônias.