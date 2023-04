Feira do Livro da Unesp 2023: Tudo o que você precisa saber sobre local, descontos e programação

A Feira do Livro da Unesp 2023 começa nesta quarta-feira, 12, com uma ampla programação cultural e a promessa de grandes descontos em livros. Em sua 5ª edição, o evento volta a ser realizado presencialmente, após dois anos de cancelamentos por causa da pandemia. Porém, ela também terá uma edição online.

A Feira da Unesp vai até domingo, 16, a entrada é gratuita e os descontos mudam conforme o formato. Quem for até a Unesp na Barra Funda vai encontrar livros pelo menos 50% mais baratos. Quem preferir comprar pelo site terá desconto mínimo de 40%.

Ao todo, 139 editoras e grupos editoriais vão participar da feira este ano. Veja a lista abaixo. E confira a seguir dicas de como aproveitar melhor a feira.

Como vai funcionar a Feira do Livro da Unesp

A feira presencial ocorre diariamente entre a quarta, 12, e sábado, 15, das 9h às 21h. No domingo, 16, ela encerra às 18h. A Unesp fica na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, ao lado da Estação Barra Funda-Palmeiras do Metrô.

A feira virtual acontece ininterruptamente das 9h do dia 12 abril até as 23h59 do domingo, 16, no site do evento. Ali, o visitante precisa entrar no hotsite de cada editora para ver as condições de venda e a lista de livros disponíveis.

Feira do Livro da Unesp, em edição pré-pandemia; evento reencontra o público a partir de quarta, 12 Foto: Fundação Editora da Unesp/Drone/Divulgação

Participam editoras independentes, comerciais e acadêmicas, para todos os públicos. Entre elas estão Companhia das Letras, Todavia, Grupo Record, HarperCollins Brasil, Pulo do Gato, Jujuba, Ozé, 34, Dublinense, Autêntica, Autonomia Literária, Hedra, Lote 42, Global, Planeta e muitas outras.

Prepare sua visita

Independentemente se você for garimpar livros nas banquinhas da feira ou online, vale a pena consultar os livros que as editoras vão levar para o evento. Não existe uma lista única, geral, dos livros disponíveis. É preciso entrar na página das editoras, dentro do site da feira, e consultar a planilha em excel que elas estão disponibilizando com o catálogo selecionado.

Algumas editoras separaram seus catálogos em adulto e infantil, como foi o caso da Companhia das Letras. Outras fizeram duas tabelas - com os preços para venda online e para venda no local. Lembrando que as editoras podem dar descontos ainda melhores, se quiserem - 40%, online, e 50%, presencial, é o mínimo obrigatório.

Se for aproveitar as promoções, considere levar uma malinha de mão para uma visita mais confortável. É esperado um grande fluxo de pessoas ao longo do evento.

Destaques da programação

Haverá programação cultural no local e online, sobre assuntos que vão de polinizadores à depressão, passando pelo combate às fake news, o autismo, a literatura infantil e a vida online.

Logo na abertura, nesta quarta, 12, às 10h, a mesa Comunicação da ciência e combate à desinformação: O livro e a cultura livreira como instrumentos da comunicação científica vai reunir, para uma conversa online, Natalia Pasternak e Carlos Orsi, que ganharam visibilidade durante a pandemia ao atuar no combate à desinformação. Para acompanhar, basta acessar o canal da Editora Unesp no YouTube.

A pesquisadora Natalia Pasternak participa de bate-papo online Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Ainda na quarta, às 17h, na Unesp, o psicólogo Felippe Borges fala sobre como ajudar uma pessoa com depressão, numa conversa destinada a estudantes de psicologia, profissionais da área e demais interessados no tema.

Na quinta, 13, às 19h, o psicanalista Pedro Colli Badino de Souza Leite participa do bate-papo O mal-estar na civilização digital, em que vai refletir sobre os impactos das novas tecnologias na psique humana.

E às 19h30, mas online, no YouTube da Editora Aletria, Ana Paula Paiva e Raul Marques debatem o tema A literatura infantil que apresenta temas difíceis às crianças.

Confira aqui a programação completa.

Veja a lista editoras participantes

34

Aleph

Aletria

Almedina

Alta Books

Anita Garibaldi

Annablume

Antofágica

Asas de Prata

Ateliê da Escrita

Ateliê Editorial

Atma

Autêntica

Autonomia Literária

Balão Editorial

Bamboozinho

Bazar do Tempo

Biruta Gaivota

Blucher

Brasa

Brasiliense

Caixote

Catapulta

Cengage

Ciranda Cultural

Cobogó

Comix Zone

Companhia das Letras

Conrad

Contracorrente

Contraponto

Cortez

Cult

DBA

Degustar

Devir

Devires

Dublinense

É Realizações

Edições Barbatana

Edições Loyola

Edições Sesc

Edipro

Edusp

Elefante

Escala

Estação Liberdade

Excelsior

Expressão Popular

Figura

Gente

Global

Globo

Grande Área

Grupo A

Grupo Editorial Pensamento

Grupo Editorial Record

Harper Collins

Hedra

Hucitec

Ideias & Letras

Intelítera

Intermeios

Intrínseca

Irmãos Vitale

JBC

Jujuba

Kotter

L&PM

Leitura e Arte

Letra Selvagem

Lexikon

LeYa Brasil

Literare Books

Livraria Internacional SBS

Lote 42

Lume Livros

Madras

Malê

Martin Claret

Martins Fontes

Matrioska

Matrix

Melhoramentos

Mil Caramiolas

Mino

Morro Branco

Musa

Mythos

n-1 edições

Nacional

Nemo

newPOP

Nova Alexandria

Nova Fronteira

nVersos

Olhares

ÔZé

Paisagem – Taschen

Palas Athena

Palavras

Panda Books

Parábola

Paulinas

Paulus

Peirópolis

Perspectiva

Phorte

Pingue Pongue

Pipoca & Nanquim

Planeta Brasil

Pontes Editores

Primavera Editoral

Pulo do Gato

Read More

Quatro Cantos

Saint Paul

Saraiva Educação

Senac

Sisko

Suinara

Sundermann

Telos

Temporal

Todavia

Trem Fantasma

Ubu

UFMG

Um Sábado Qualquer

Unesp

Unicamp

Unifesp

Universo dos Livros

Veneta

Viajante do Tempo

Vozes

VR Editora / P21 / Latitude

WMF Martins Fontes

Zagodoni

Zouk