Glória Maria ganha biografia para inspirar crianças; veja as ilustrações

A obra Glória Maria - Glória Maria Matta da Silva apresenta ao leitor uma linha do tempo da vida e da carreira da jornalista, que se tornou uma das mais importantes da história da televisão brasileira. Primeira repórter negra da TV, Glória teve uma trajetória ímpar na luta contra o racismo – ela foi a primeira pessoa a usar a Lei Afonso Arinos no Brasil. As entrevistas marcantes feitas pela profissional e fatos importantes de sua vida pessoal também são destaques do volume.

O processo criativo do autor, Duílio Fabbri Júnior, reflete as múltiplas faces de Glória Maria. “Agrupei e classifiquei as informações em ‘Glória criança’, “Glória adulta’, ‘Globo’, ‘Fantástico’. À medida que eu estava escrevendo, eu ia acionando esses grupos. Depois, foram as revisões, ajuste de escrita até o texto final”, diz Fabbri, que também é reitor do Centro Universitário Salesiano São Paulo (Unisal).