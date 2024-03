Livros ressignificam figura da bruxa na literatura e atraem público feminino; conheça obras

Nos 20 anos do lançamento bem-sucedido de Calibã e a Bruxa, em que a filósofa italiana Silvia Federici relaciona o período de caça às bruxas ao surgimento do capitalismo, o interesse por essa figura de poder feminino continua a render livros de todos os gêneros. Para a editora de young adult (jovem adulto) da VR, Thaíse Costa Macêdo, há uma tendência no mercado editorial internacional nos últimos anos.

As bruxas estão presentes principalmente na ficção fantástica, mas também têm aparecido em obras de desenvolvimento pessoal, prosa poética, não ficção e coletâneas de personagens míticos. O interesse é sazonal, diz a editora da VR, e agora está em alta. “Nestes anos em que vivemos segue com bastante força a disseminação do feminismo. O mercado editorial sempre reflete os anseios da sociedade, e não à toa temos novamente histórias de bruxas”, ela explica.

Maria Carolina Casati, criadora do perfil de literatura no Instagram @encruzilinhas, na livraria Gato sem Rabo, especializada em mulheres. Ela segura um exemplar de 'Calibã e a Bruxa', da italiana Silvia Federici. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Há a ideia da bruxa vilã com risada malvada, da vítima de uma sociedade, da femme fatale, explica Carol Chiovatto, escritora e doutora em Letras pela USP, onde estudou a figura da bruxa como estereótipo do feminino transgressor. “Escolhemos aspectos da bruxa nos quais queremos reparar e nos quais não queremos reparar. E essas escolhas vão se mostrando conforme o produto que estamos consumindo”, afirma ela.

Representações múltiplas

Para a pesquisadora, o fator mais forte de mudança na representação da bruxa ao longo do tempo foi a crença. Em sociedades antigas, acreditava-se no poder definido no nascimento: "Às vezes nasceu em determinada fase da Lua, às vezes o parto aconteceu de determinada maneira". Até que, no começo da Idade Moderna, a bruxa deixa de ser alguém que nasceu com aquele poder e passa a ser alguém que fez um pacto com o diabo. "Porque a Igreja não conseguia admitir que um ser humano tivesse poder, a não ser que o diabo o tivesse dado." Assim começou a perseguição às bruxas pela Justiça comum. Sem testemunhos da magia, no entanto, a crença enfraqueceu. "Mas isso foi um trabalho que aconteceu ao longo de mais de um século", explica Chiovatto. Como as rés na maior parte dos processos por bruxaria eram pessoas em vulnerabilidade social, como viúvas, idosas ou mulheres em situação de mendicância, a literatura entre 1700 e 1800, no romantismo, começa a pensar na figura da bruxa como vítima.

Carol Chiovatto, doutora em letras pela Universidade de São Paulo e autora do livro 'Porém Bruxa' Foto: Felipe Rau/Estadão

É com a segunda onda do movimento feminista, nos anos 1960, que essa mulher deixa de ser somente vítima e passa a ser também agente. “Bruxa era um xingamento. Quando o movimento feminista se apodera disso, ser bruxa, em alguns discursos, começa a ser um elogio. Tentando conciliar o passado e criar novas tradições”, diz Chiovatto. Além disso, surgem ainda as teorias de bruxas neopagãs, como a religião wicca.

Autoria feminina

Ao longo do tempo, todas essas representações se misturaram. Maria Carolina Casati, criadora do perfil de literatura no Instagram @encruzilinhas, vê diferenças nas histórias de bruxas contadas por homens e por mulheres. No primeiro caso, a bruxa é uma mulher feia, velha e assustadora. “Está tudo muito no corpo, esse corpo que ninguém mais deseja, esse corpo que assusta.” Além dessa descrição quase sempre frequente, diz ela, a bruxa do autor homem faz “maldade pela maldade”.

Livros ressignificam figura da bruxa na literatura e atraem público feminino. Na foto: 'Aves Noturnas', de Kate J. Armstrong, 'Bruxas, Guerreiras, Deusas', de Kate Hodges, e 'Os Perigos de Fumar na Cama', de Mariana Enríquez. Foto: Plataforma 21/Intrínseca/Raposa Vermelha/Divulgação

Já nos textos escritos por mulheres, explica Casati, não há a descrição corporal, a bruxa não é hipersexualizada nem aterrorizante. “A bruxa tem contato com a terra, com as plantas, com os outros, com as outras, e isso é muito da América Latina, nesses países em que precisamos nos unir para continuar existindo de verdade, países que são muito misóginos.”

Sul Global

Livros como Voladoras, da equatoriana Mónica Ojéda, e Os Perigos de Fumar na Cama, da argentina Mariana Enríquez, retratam em alguns contos a bruxaria ancestral de que fala Casati. “Quase sempre três mulheres, a criança, adulta e anciã, que trabalham juntas, que vivem juntas, para que consigam continuar existindo.”

Mas foi com a história de Eu, Tituba: Bruxa Negra de Salem (de Maryse Condé), que leu durante uma disciplina sobre bruxaria e crítica feminista antes do doutorado sobre narrativas orais, que Casati se interessou pela figura da bruxa, especialmente a descrita por mulheres do Sul Global.

Maria Carolina Casati segura exemplar de 'Eu, Tituba: bruxa negra de Salem', na livraria Gato sem Rabo, no centro de SP. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Nas histórias das bruxas das Américas há o componente do racismo. Segundo Chiovatto, nas representações do século 19 essas mulheres são indígenas, caboclas ou de populações escravizadas. “Mas eu percebo o mesmo movimento: uma mulher numa situação vulnerável, que pode na verdade ser boa ou pode ter abraçado a raiva e assumido o aspecto vingativo da coisa”, diz.

Leia também Livros usam do sobrenatural para falar do Brasil contemporâneo Já no papel de escritora, Carol Chiovatto criou uma história de bruxaria que se passa em São Paulo. Ela aproveita o sincretismo religioso brasileiro para narrar, em Porém Bruxa, as aventuras de Ísis Rossetti, uma mulher que tem poderes mas precisa lidar com sua dimensão corporal sem eles. É no corpo que ela sofre com o metrô lotado, por exemplo, e também é assediada na rua.

Às vezes o fantástico é uma lente para a gente se afastar e, ao mesmo tempo, ver mais de perto uma realidade incômoda. Carol Chiovatto, autora de 'Porém Bruxa'