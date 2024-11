Marina Colasanti recebe homenagem do Prêmio Jabuti como personalidade literária de 2024

Marina Colasanti foi escolhida a Personalidade Literária da 66ª edição do Prêmio Jabuti, uma das mais tradicionais premiações literárias do País. Aos 87 anos, a autora ítalo-brasileira é homenageada “por sua contribuição à literatura, com livros que tratam de temas universais de maneira simples e poética, conquistando leitores de todas as idades”, aponta a Câmara Brasileira do Livro (CBL) em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 11.

A autora Marina Colasanti, 87, é homenageada como Personalidade Literária da 66ª edição do Prêmio Jabuti - do qual já recebeu 9 estatuetas. Foto: Divulgação/Prêmio Jabuti

PUBLICIDADE Filha de italianos, a autora nasceu em 1937 na cidade de Asmara, capital da Eritreia, e viveu também na Líbia e na Itália - durante a Segunda Guerra Mundial- antes de se mudar com a família para o Rio de Janeiro, em 1948. Multifacetada, iniciou sua carreira como jornalista e cronista, com passagem por jornais e revistas femininas. Também trabalhou na televisão, foi publicitária e tradutora. Em 1968, publicou seu primeiro livro, Eu Sozinha (Global), inaugurando uma jornada de mais de 50 anos como autora. Marina soma 70 obras publicadas, entre poesia, contos, crônicas, ensaios, romances e literatura infantojuvenil, da qual se tornou um dos grandes nomes no Brasil.

Entre seus livros mais importantes, estão Mais Longa Vida (Record), Minha Guerra Alheia (Record), Breve História de um Pequeno Amor (FTD), Vozes de Batalha: A História de Uma Mulher Extraordinária e de Uma Família que se Tornaram Símbolos do Rio de Janeiro (Tusquets) e Classificados e Nem Tanto (Galerinha).

No ano passado, a autora falou ao Estadão sobre ser reconhecida por importantes prêmios literários. “Cheguei numa idade em que ter a minha estrada vista, enaltecida, representa um ponto avançado de um ciclo, que é a minha própria vida dedicada à literatura. É muito bom”, disse. Clique aqui para ler a entrevista completa.

Marina coleciona nove estatuetas do Jabuti e já venceu o Prêmio Machado de Assis, o mais antigo e importante prêmio literário do País, entregue pela Academia Brasileira de Letras (ABL) desde 1941. Neste ano, foi finalista do Prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da literatura infantil.

“Homenageá-la como Personalidade Literária é celebrar não apenas sua trajetória, mas o impacto duradouro de sua obra na cultura e na educação literária do País”, afirmou o curador do Prêmio Jabuti, Hubert Alquéres, em comunicado. “Temos orgulho de sua vasta produção editorial, que certamente continuará inspirando gerações futuras de leitores e escritores”, destaca Sevani Matos, presidente da CBL.

Os vencedores da 66ª edição do Prêmio Jabuti serão revelados em uma cerimônia no Auditório Ibirapuera em 19 de novembro - que poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal da CBL no YouTube. O prêmio é dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, totalizando 22 categorias. Clique aqui e confira a lista completa de finalistas.