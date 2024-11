Jabuti 2024: Lista de finalistas tem Contardo Calligaris e filha de Fernanda Young; confira

Os finalistas da 66ª edição do Prêmio Jabuti foram divulgados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) nesta terça-feira, 5. Uma das mais tradicionais premiações literárias do País, ele é dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Confira a lista completa com os 5 finalistas de cada categoria abaixo.

PUBLICIDADE Novas categorias foram criadas nesta edição do Jabuti, totalizando 22. No eixo Inovação, a novidade é a categoria Escritor Estreante - Poesia, destinada a autores que publicaram seu primeiro livro em língua portuguesa no Brasil, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023. Já no eixo Não Ficção, foram incluídas três novas categorias: Saúde e Bem-Estar, Educação e Negócios. A lista com os 10 semifinalistas de cada categoria havia sido divulgada no dia 24 de outubro (clique aqui para conferir). Neste ano, foram 4.170 obras inscritas no Jabuti, uma sutil queda em relação a 2023, com 4.245 obras.

O psicanalista, escritor e dramaturgo Contardo Calligaris. Italiano radicado no Brasil, ele morreu em 2021, aos 72 anos, em decorrência de um câncer. Seu livro póstumo concorre ao Jabuti 2024. Foto: Sergio Castro/Estadão

Entre os finalistas, estão nomes como a colunista do Estadão Carolina Delboni, além de Contardo Calligaris, Nélida Piñon, Ana Martins Marques, Luciany Aparecida, João Silvério Trevisan, Itamar Vieira Junior, Betina Anton, e a estreante Cecilia Madonna Young, filha de Fernanda Young.

Os vencedores (que ganham R$ 5 mil cada um) e também o ganhador do Livro do Ano (que vai ganhar R$ 70 mil e passagens e estadia para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha) serão revelados na cerimônia de premiação, realizada no Auditório Ibirapuera em 19 de novembro - que poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.

Veja os finalistas do Prêmio Jabuti 2024

Eixo: Literatura

Conto

Título: Crucial dois um | Autor(a): Paulo Scott | Editora(s): Cobogó

| Autor(a): Paulo Scott | Editora(s): Cobogó Título: Goela seca | Autor(a): Jô Freitas | Editora(s): Obra Independente

| Autor(a): Jô Freitas | Editora(s): Obra Independente Título: Náufragos | Autor(a): Fernando Molica | Editora(s): Malê

| Autor(a): Fernando Molica | Editora(s): Malê Título: O ninho | Autor(a): Bethânia Pires Amaro | Editora(s): Record

| Autor(a): Bethânia Pires Amaro | Editora(s): Record Título: Portas e vãos | Autor(a): David Oscar Vaz | Editora(s): Urutau

Crônica

Título: Crônicas exusíacas e estilhaços pelintras | Autor(a): Luiz Antonio Simas | Editora(s): Civilização Brasileira

| Autor(a): Luiz Antonio Simas | Editora(s): Civilização Brasileira Título: Gelo & gim: crônicas sobre drinques, suas receitas, cinema, música, literatura e outras misturas | Autor(a): Daniel de Mesquita Benevides | Editora(s): Quelônio

| Autor(a): Daniel de Mesquita Benevides | Editora(s): Quelônio Título: O discreto charme da magistocracia: vícios e disfarces do Judiciário brasileiro | Autor(a): Conrado Hübner Mendes | Editora(s): Todavia

| Autor(a): Conrado Hübner Mendes | Editora(s): Todavia Título: Os rostos que tenho | Autor(a): Nélida Piñon | Editora(s): Record

| Autor(a): Nélida Piñon | Editora(s): Record Título: Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas | Autor(a): Rosa Freire D’Aguiar | Editora(s): Companhia das Letras

Histórias em Quadrinhos

Título: Black orion | Autor(a): Bruno Seelig | Editora(s): Mino

| Autor(a): Bruno Seelig | Editora(s): Mino Título: Como pedra | Autor(a): Luckas Iohanathan Editora(s): Comix Zone

| Autor(a): Luckas Iohanathan Editora(s): Comix Zone Título: Damasco | Autor(a): Alexandre S. Lourenço, Lielson Zeni | Editora(s): Brasa

| Autor(a): Alexandre S. Lourenço, Lielson Zeni | Editora(s): Brasa Título: Jeremias: estrela | Autor(a): Jefferson Costa, Rafael Calça | Editora(s): Panini Comics

| Autor(a): Jefferson Costa, Rafael Calça | Editora(s): Panini Comics Título: O filho do Norte: Gonçalves Dias, o poeta do Brasil | Autor(a): André Toral | Editora(s): Veneta

Infantil

Título: A menina com os pés no chão | Autor(a): Mariana Brecht, Lumina Pirilampus | Editora(s): Florear Livros

| Autor(a): Mariana Brecht, Lumina Pirilampus | Editora(s): Florear Livros Título: Cabo de guerra | Autor(a): Guilherme Karsten, Ilan Brenman | Editora(s): Santillana Educação

| Autor(a): Guilherme Karsten, Ilan Brenman | Editora(s): Santillana Educação Título: Neguinha, sim! | Autor(a): Renato Gama | Editora(s): Companhia das Letrinhas

| Autor(a): Renato Gama | Editora(s): Companhia das Letrinhas Título: O menino que andava sobre hipopótamos | Autor(a): André Luis Oliveira, Ana Laura Alvarenga | Editora(s): Estrela Cultural

| Autor(a): André Luis Oliveira, Ana Laura Alvarenga | Editora(s): Estrela Cultural Título: O voo do ovo | Autor(a): Raquel Matsushita | Editora(s): PeraBook

Juvenil

Título: Apytama: floresta de histórias | Autor(a): Kaká Werá (Organizador) | Editora(s): Santillana Educação

| Autor(a): Kaká Werá (Organizador) | Editora(s): Santillana Educação Título: Cada remada, uma história | Autor(a): Cristino Wapichana, Daniel Munduruku, Roni Wasiry, Tiago Hakiy | Editora(s): Melhoramentos

| Autor(a): Cristino Wapichana, Daniel Munduruku, Roni Wasiry, Tiago Hakiy | Editora(s): Melhoramentos Título: Corredor do tempo | Autor(a): Adriana Vieira Lomar | Editora(s): Patuá

| Autor(a): Adriana Vieira Lomar | Editora(s): Patuá Título: Ocupação | Autor(a): Tânia Alexandre Martinelli | Editora(s): Editora do Brasil

| Autor(a): Tânia Alexandre Martinelli | Editora(s): Editora do Brasil Título: Precipício em mim | Autor(a): Elissa Khoury Daher | Editora(s): Coralina

Poesia

Título: Cabeça de galinha no chão de cimento | Autor(a): Ricardo Domeneck | Editora(s): Editora 34

| Autor(a): Ricardo Domeneck | Editora(s): Editora 34 Título: Dança no alto da chama | Autor(a): Mariana Ianelli | Editora(s): Cousa

| Autor(a): Mariana Ianelli | Editora(s): Cousa Título: De uma a outra ilha | Autor(a): Ana Martins Marques | Editora(s): Círculo de Poemas

| Autor(a): Ana Martins Marques | Editora(s): Círculo de Poemas Título: Raio | Autor(a): Eucanaã Ferraz | Editora(s): Companhia das Letras

| Autor(a): Eucanaã Ferraz | Editora(s): Companhia das Letras Título: Regressos | Autor(a): Leonardo Antunes | Editora(s): Martelo

Romance de Entretenimento