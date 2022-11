Não vai à Flip? Confira a programação e veja como assistir online

Publicidade

A Festa Literária Internacional de Paraty começa nesta quarta-feira, 23, com uma conversa dedicada a Maria Firmina dos Reis, a autora homenageada desta 20ª edição, que volta a ser realizada presencialmente, no centro histórico da cidade fluminense, depois de dois anos online por causa da pandemia. Ainda há ingressos para a maioria das mesas, mas é possível assistir à Flip de casa. O evento será transmitido no canal da festa no YouTube e também pelo Arte 1 (veja abaixo como acompanhar).

A francesa Annie Ernaux, mais recente vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, é um dos principais nomes desta Flip 2022. O anúncio de sua participação foi feito cerca de duas semanas antes da consagração do Nobel. Annie é autora de uma importante obra ligada ao gênero da autoficção aliada ao estudo sociológico e ao contexto histórico. Entre seus livros mais famosos estão Os Anos, O Acontecimento e A Vergonha. Na Flip, ela lança O Jovem (leia um trecho)- assim como os outros, pela editora Fósforo.

Leia também Annie Ernaux escreve sobre a descoberta do sentimento de vergonha que permearia sua vida e obra

São 20 mesas de debate, com autores brasileiros e estrangeiros. Entre os convidados desta edição estão, ainda, Saidiya Hartman, Nastassja Martin, Benjamín Labatut, Camila Sosa Villada, Ricardo Aleixo, Ricardo Lisias, Amora Moira, Geovani Martins e Tamara Klink.

A historiadora e professora da Universidade de Columbia Saidiya Hartman foi a primeira autora confirmada da Flip 2022 Foto: Editora Fósforo

O líder indígena Davi Kopenawa cancelou sua participação depois de testar positivo para a covid-19. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira, 22.

A curadoria da Flip é compartilhada entre Fernanda Bastos, Milena Britto e Pedro Meira Monteiro.

Fora da Praça da Matriz, onde está instalada a Tenda dos Autores, onde ocorrem os debates e cujo ingresso custa R$ 120, e a Tenda do Telão, de onde é possível assistir à transmissão da mesa, a Flip se espalha por Paraty - por iniciativa de editoras e outras instituições, como o Sesc, que organizam uma programação gratuita e de qualidade.

Continua após a publicidade

Pela primeira vez este ano, no Areal do Pontal, a chamada Praça Aberta vai ser um espaço de comercialização de publicações de editoras independentes. Ali no Areal, o visitante da Flip também poderá conhecer o processo de publicação de uma obra no Se Joga no Livro, um game desenvolvido pelo jornalista Leonardo Neto com as editoras Oficina Raquel e Caraminhoca e em parceria com o Educativo da Flip.

Tenda da Flipinha vai receber pequenos leitores até domingo, 27

A Flipinha também volta a encontrar seus leitores este ano, com uma programação gratuita que vai reunir, na Praça da Matriz, nomes como Andrés Sandoval, Gabriela Romeu, Renato Moriconi, Angelo Abu e Tino Freitas, entre outros. Quem passar por ali também vai encontrar os tradicionais pés de livros.

Como assistir à Flip online

A Flip 2022 será transmitida ao vivo em seu canal oficial do YouTube.

Também é possível acompanhar, online, pelo serviço de streaming do canal Arte 1, que pode ser assinado por R$ 7,99, e pela televisão (SKY/81, NET e Claro /553, OI TV/31, GVT/84, VIVO/102 cabo e 555 satélite)

Apenas a última mesa de cada dia, a das 20h30, passará mais tarde, à meia-noite, no Arte 1. A abertura, nesta quarta, que ocorre um pouco mais cedo, às 20h, poderá ser vista ao vivo.

Continua após a publicidade

Ingressos

Caso esteja em Paraty ou pretenda ir, os ingressos da Flip podem ser comprados aqui. Até o início da tarde desta quara, 23, havia ingressos disponíveis para 12 das 20 mesas da programação principal.

Programação da Flip

Quarta, 23

20h

Mesa 1: Pátrios lares

Mesa dedicada à autora homenageada pela Flip 2022, Maria Firmina Reis, que enfrentou anos de invisibilidade e esquecimento, mas produziu primorosos relatos para a história da literatura brasileira. Com especialistas na obra da autora e do período em que ela produziu, o painel pretende provocar um debate produtivo sobre gêneros literários, abolicionismos e a história do Brasil.

Continua após a publicidade

Ana Flávia Magalhães Pinto (DF)

Fernanda Miranda (BA)

Midria (SP)

Slam das Minas (SP)

Quinta-feira, dia 24

10h

Mesa 2: Minha Liberdade

Continua após a publicidade

Esta mesa propõe uma discussão sobre uma autora sem rosto, cujos escritos permanecem ainda pouco pesquisados. Trata-se do encontro de intelectuais que pesquisam a literatura brasileira e o período em que Maria Firmina dos Reis atuou. Em diálogo, eles podem nos ajudar a entender de que forma a produção da autora contribui para o pensamento sobre o Brasil, sobretudo a partir da Independência.

Lilia Schwarcz (SP)

Eduardo de Assis Duarte (MG)

12h

Mesa 3: A literatura em que habito

A mesa põe em cena escritas profundamente ligadas ao deslocamento, entreculturas, línguas e formas artísticas. Diversos trânsitos migratórios fazem de suas obras um entre-lugar em que se experimentam sentimentos de pertencimento e desarraigo, em que o sentido precisa ser constantemente retraduzido.

Bessora (França, Gabão, Suíça)

Continua após a publicidade

Carol Bensimon (RS)

Prisca Agustoni (MG)

19h

Mesa 4: O corpo de imagens

Este encontro instiga reflexões sobre as conexões entre performance, poesia, fotografia, literatura e artes visuais, com a participação de artistas que compõem obras em suportes, linguagens e formatos variados.

Lenora de Barros (SP)

Ricardo Aleixo (MG)

Continua após a publicidade

Patricia Lino (Portugal)

20h45

Mesa 5: A festa das irmãs perigosas

Reúnem-se nesta mesa escritoras que inspiram novas formas de contar, seja por meio da desorganização dos gêneros literários canônicos, seja pela discussão profunda de gênero, seja – ainda – pela criação de novas linguagens na literatura, no cinema e no teatro.

Camila Sosa Villada (Argentina)

Luciany Aparecida (BA)

As tendas da Flip ficam na Praça da Matriz

Sexta-feira, 25

10h

Mesa 6: Ainda longos combates

Alusiva ao centenário da Semana de Arte Moderna, a mesa coloca frente a frente intelectuais que discutem as implicações de uma noção de brasilidade na literatura. Pensando no cânone brasileiro, eles colocam em pauta a contribuição de autores marginalizados para a criação de uma identidade que seria colocada em xeque pela Semana de 22.

Allan da Rosa (SP)

Eduardo Sterzi (RS)

12h

Mesa 7: Risco e transformação

Um encontro entre diferentes gerações de escritoras que trabalham com linguagens artísticas, e, ao se cruzarem em seus trabalhos, trazem uma discussão sobre as pontes entre poesia e artes visuais, feminismos e outros ativismos.

Cecilia Pavón (Argentina)

Fabiane Langona (RS)

15h

Mesa 8: O que deixaram para adiante

Esta mesa põe em diálogo autores que se apropriam de elementos presentes em discursos e tradições variados para reinventar gêneros e ressignificar acontecimentos, colocando genealogias em choque e questionando o presente.

Ladee Hubbard (EUA)

Geovani Martins (RJ)

17h

Mesa 9: E se eu fosse

A mesa reúne autores que borram as fronteiras entre o eu ficcional e o eu autoral. Com trabalhos tão genuínos quanto controversos por sua ruptura com o decoro, eles levantam questões sobre a politização da arte e os limites entre literatura, vida, texto, autoria e voz narrativa.

Amara Moira (SP)

Ricardo Lísias (SP)

19h

Mesa 10: Do mal que tu me deste…

Uma entrevista intimista com o fenômeno literário que embaralha as fronteiras entre os gêneros com narrativas que explicitam as relações entre ciência, sociedade e literatura. Sua imaginação se alia a uma escrita que põe em suspensão as definições e os limites da arte para indagar a ética da existência humana.

Benjamin Labatut

20h45

Mesa 11: Livre e infinito

Mesa dedicada à artista Claudia Andujar, com a participação de duas gerações de fotógrafas brasileiras comprometidas com a Amazônia e os direitos humanos.

Davi Kopenawa Yanomami (RR)*

(A organização ainda não confirmou se ele poderá participar remotamente)

Nair Benedicto (SP)

Nay Jinknss (PA)

Sábado, 26

10h

Mesa 12: Cidades e floresta

O músico paratiense Luís Perequê, a educadora, filósofa e artesã Cris Takuá e o líder e cineasta indígena Carlos Papá, ambos do povo Guarani Mbya, trazem os saberes ancestrais e práticas locais para o centro do debate sobre a construção de sistemas abertos de cidade.

Luís Perequê (RJ)

Carlos Papá (SP)

Cristine Takuá (SP)

12h

Mesa 13: Memória Flip 20 anos

Autores que participaram das primeiras edições da Flip discutem os rumos, produções e movimentos dos últimos vinte anos do cenário literário nacional e internacional.

Pauline Melville (Guiana)

Bernardo Carvalho (RJ)

A escritora francesa Annie Ernaux é a mais recente vencedora do Nobel de Literatura Foto: Cati Cladera/EFE

15h

Mesa 14: Diamante Rubro

As autoras reunidas aqui desviam-se da simplificação e se abrem a ambivalências. Elas ressignificam a ideia de narrar os acontecimentos, inspirando um exercício do ofício literário que está em constante combate com a realidade. Com linguagens construídas à luz de suas experiências, elas lançam reflexões sobre o papel da arte e a força da escrita.

Annie Ernaux (França)

Veronica Stigger (RS)

17h

Mesa 15: Desterrando o susto

A mesa propõe o encontro entre duas autoras que escrevem sobre solidão, ruptura e travessias. Com desejo e bravura, em viagens pelo mar e pela terra, elas incentivam a criação de novos espaços para criação e imaginação do público.

Nastassja Martin (França)

Tamara Klink (RJ)

19h

Mesa 16: Entrar no bosque de luz

No calor do giro decolonial e na revisão profunda de posições secularmente arraigadas sobre gênero e raça, esta mesa propõe o encontro de grandes talentos narrativos e perspectivas sócio-históricas diversas, de modo a pensar como a escrita constitui um espaço para revelar o protagonismo invisibilizado de populações oprimidas na tessitura do cotidiano.

Luiz Mauricio Azevedo (RS)

Saidiya Hartman (EUA)

Rita Segato (Argentina)

21h

Mesa 17: Palavra livre

A mesa panlusófona responde à emergência de novas vozes, às margens dos espaços clássicos de consagração literária, a sua força lírica, a um só tempo poética e política. Ao mesmo tempo, em diálogo com outras linguagens, a mesa contempla a performance e a memória do corpo, que se reafirmam nas artes dramáticas e na própria escrita.

Alice Neto de Sousa (Portugal)

Lázaro Ramos (BA)

Midria (SP)

Domingo, 27

10h

Mesa 18: O brando leque do gentil palmar

Esta mesa reúne escritoras que incorporam causas e clamores coletivos nas mais variadas manifestações, expandindo os limites do que é lido como periférico, de Cuba ao Sertão brasileiro. Cada uma à sua maneira, as escritoras desnaturalizam olhares sobre o feminino e o feminismo com suas poéticas.

Teresa Cárdenas (Cuba)

Cida Pedrosa (PE)

Cidinha da Silva é autora de, entre outros livros, 'Um Exu em Nova York' e 'Parem de Nos Matar' Foto: Acervo Pessoal

12h

Mesa 19: Encruzilhadas do Brasil

Um diálogo que discute quais ideias sobre o Brasil, real ou imaginado, mobilizam sua criação, assim como de que forma outras manifestações artísticas influenciam a sua produção, expandindo ou misturando gêneros literários.

Cidinha da Silva (BH)

Cristhiano Aguiar (PB)

15h

Mesa 20: Livros de cabeceira

Como já é tradição na Flip, autores convidados reúnem-se para ler trechos de suas obras preferidas.

Cecilia Pavón (Argentina)

Cidinha da Silva (BH)

Ladee Hubbard (EUA)

Nastassja Martin (França)

Teresa Cárdenas (Cuba)