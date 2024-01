Prêmio Alta Literatura vai distribuir R$ 80 mil a escritores veteranos e estreantes; conheça

O Grupo Editorial Alta Books, que comprou recentemente duas editoras literárias, a Faria e Silva e a Tordesilhas, anuncia a criação do Prêmio Alta Literatura, para autores estreantes e veteranos. No total, serão distribuídos R$ 80 mil entre os vencedores das duas categorias.

A ideia, além de reconhecer e premiar escritores e escritoras do País, é também revelar bons livros. O concurso só aceita romances inéditos e faz parte do prêmio, além do pagamento de R$ 60 mil ao autor veterano ganhador e de R$ 20 mil ao estreante (no gênero romance), a publicação das obras por alguma das editoras do grupo ainda este ano. Parte do valor em dinheiro se refere ao adiantamento de direitos autorais.

Fora isso, os 10 primeiros colocados da categoria autor estreante vão ganhar uma oficina de escrita criativa.

Prêmio Alta Literatura vai premiar o melhor romance inédito de autor estreante e de autor veterano Foto: Pink Badger/stock.adobe.com

Segundo os organizadores, os critérios de avaliação serão qualidade literária; estética e estilística; correção gramatical, coesão e coerência narrativas; além de originalidade e contribuição à cultura. O júri será formado por especialistas em literatura e acadêmicos.

As inscrições começam em 8 de janeiro e se encerram em 25 de fevereiro. Cada concorrente pode participar com apenas uma obra, que deve ser inscrita exclusivamente por meio do formulário disponível no site www.premioaltaliteratura.com.br. O nome do autor não pode constar do arquivo. O regulamento completo poderá ser consultado no site.

O anúncio dos vencedores será feito em julho.