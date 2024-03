Segredos paranormais: conheça biblioteca subterrânea que guarda arquivos de fenômenos inexplicáveis

Os livros constituem a maior parte do material, que inclui também originais gravados em fitas magnéticas e fotografias de fantasmas, todos expostos no acervo ‘Arquivos do Inexplicável’ em um espaço de 700 m². “É um depósito de conhecimento”, explica Svahn, assegurando que sua biblioteca improvisada é a maior deste tipo no mundo.

“Tentamos obter a maior quantidade de informações possíveis sobre mistérios científicos não desvendados para colocá-las à disposição do mundo”, diz. Ele afirma receber cerca de 300 visitantes ao ano.