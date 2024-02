Buscando sossego no carnaval? Conheça 10 livros novos - e curtos - para ler no feriado

Livros novos e curtos para ler no carnaval. Foto: Todavia/Companhia das Letras/Intrínseca/Divulgação

O tempo de folia chegou, mas nem todo mundo quer curtir o carnaval na rua, em bloquinhos e festas. Se você é daqueles que preferem ficar em casa e descansar, a leitura pode ser uma ótima opção para distrair a mente e ainda consumir boas histórias neste período.

Pensando nisso, o Estadão selecionou dez livros lançados entre o fim de 2023 e o início de 2024 para quem está procurando títulos novos e curtos, com até 300 páginas, para ler no feriado. Veja abaixo a lista, com livro inédito de Carolina Maria de Jesus, best-seller de Oprah Winfrey e até opções para crianças e adolescentes.

A vingança é minha

Capa de 'A vingança é minha'. Foto: Todavia/Divulgação

PUBLICIDADE A primeira dica é um livro fresquinho, descrito como um thriller psicológico, que chegou às livrarias nesta quinta-feira, 8. A vingança é minha, da escritora francesa Marie NDiaye, segue uma advogada de 42 anos que vive uma rotina modesta em Bordeaux, na França, até que um homem chega ao seu escritório tentando contratá-la para defender a mulher dela, acusada de matar os três filhos do casal. Ela não consegue deixar de lado a sensação de que o homem tem alguma relação com seu passado e mergulha fundo no caso em busca de respostas. A vingança é minha (Todavia, 200 págs.; R$ 69,82 | E-book: R$ 59,90)

Terra Silenciada

Capa de 'Terra Silenciada' Foto: Malê Editora/Divulgação

Terra silenciada, romance de estreia do premiado senegalês Mohamed Mbougar Sarr, chegou ao Brasil em dezembro pela Malê Editora. A obra conta a história de Sumal, um país fictício no norte da África que é invadido por um grupo de fundamentalista islâmicos e onde se instaura um clima de insegurança e terror. Nesse cenário, um grupo de intelectuais decide criar uma jornal de oposição clandestino e passa a ser perseguido por Karim, o chefe da polícia islâmica.

Terra silenciada (Malê Editora, 266 págs.; R$58,00)

Construa a vida que você quer: A arte e a ciência de ser mais feliz

Capa de 'Construa a vida que você quer: A arte e a ciência de ser mais feliz' Foto: Intrínseca/Divulgação

A apresentadora Oprah Winfrey se juntou ao especialista em comportamento humano Arthur C. Brooks, professor de Harvard, neste livro que se tornou um best-seller instantâneo nos Estados Unidos. Lançado no Brasil no início de fevereiro, a obra apresenta ferramentas práticas de autoconhecimento e inteligência emocional. Os autores analisam o conceito de felicidade a partir de diferentes perspectivas e apresentam ao leitor formas de gerenciar o que consideram os quatro pilares da felicidade: família, amizade, trabalho e fé.

Construa a vida que você quer: A arte e a ciência de ser mais feliz (Intrínseca, 256 págs.; R$ 59,90 | E-book: R$ 39,90)

O escravo

Capa de 'O escravo' Foto: Companhia das Letras/Divulgação

O escravo é um livro inédito de Carolina Maria de Jesus, uma das mais importantes escritoras brasileiras, originalmente escrito em 1950. Lançado em dezembro pela Companhia das Letras, ele apresenta uma história de amor entre dois jovens, Rosa e Renato, que, por serem de classes sociais distintas, são obrigados pela família do rapaz a se afastarem e seguirem caminhos separados.

O escravo (Companhia das Letras; 208 págs.; R$ 63,45 | E-book: R$ 34,90)

Olho no céu

Capa de 'Olho no céu'. Foto: Aleph/Divulgação

Publicado originalmente em 1957 e inédito no Brasil, Olho no céu chegou ao País em novembro pela editora Aleph. O livro de Philip K. Dick, considerado um dos mestres da ficção científica, acompanha sete personagens que são transportados para realidades alternativas após um raio atingir o gerador de uma usina nuclear.

Olho no céu (Aleph, 272 págs.;, R$ 61,19 | E-book: R$ 48,90)

Essa coisa viva

Capa de 'Essa coisa viva'. Foto: Todavia/Divulgação

O novo livro da mineira Maria Esther Maciel foi lançado em janeiro pela Todavia. A trama acompanha a botânica renomada Ana Luiza, que não consegue superar as memórias amargas da mãe, que morreu durante a pandemia. Um ano após a morte, ela mergulha nas lembranças e reflete sobre as cicatrizes deixadas pela relação entre as duas, sempre marcada por críticas, cobranças e violências.

Essa coisa viva (Todavia, 128 págs.; R$ 57,13 | E-book: R$ 39,90)

Oração para Desaparecer

Capa de 'Oração para Desaparecer'. Foto: Companhia das Letras/Divulgação

Oração para Desaparecer, novo livro de Socorro Acioli, foi lançado em novembro, mas segue entre os livros mais vendidos da Amazon. Com elementos do realismo mágico, a história começa com Cida, uma mulher que não tem nenhuma lembrança do seu passado e por quem um homem, Jorge, se apaixona. A vida dos dois vai cruzar as de Miguel e Joana, unindo lendas e tradições brasileiras e portuguesas em uma trama sobre magia, ancestralidade e pertencimento.

Oração para Desaparecer (Companhia das Letras, 208 págs.; R$ 62,91 | E-book: R$ 37,90)

Deixa isso pra lá: Um diário para você não se estressar à toa e aproveitar a vida

Capa de 'Deixa isso pra lá: Um diário para você não se estressar à toa e aproveitar a vida' Foto: Sextante/Divulgação

Este livro interativo, que chegou ao Brasil em janeiro e que já vendeu mais de 800 mil exemplares nos Estados Unidos, pode ser uma boa opção para quem quer expressar a criatividade e investir no autoconhecimento durante o feriado (e depois dele). Ele conta atividades práticas e questionamentos que vão te fazer refletir sobre o dia a dia e a maneira como você leva a vida.

Deixa isso pra lá: Um diário para você não se estressar à toa e aproveitar a vida (Sextante, 128 págs.; R$ 41,58 | E-book: R$ 28,49)

Para os mais jovens: Ei, Deus, está aí? Sou eu, a Margaret

Capa de 'Ei, Deus, está aí? Sou eu, a Margaret' Foto: Rocco/Divulgação

Ei, Deus, está aí? Sou eu, a Margaret é considerado um clássico da literatura juvenil. Publicado originalmente em 1970, ele chegou ao Brasil em novembro no embalo da adaptação cinematográfica estrelada por Rachel McAdams com o nome Crescendo Juntas (HBO Max). Na história, a pequena Margaret, de 11 anos, se muda para uma cidade no interior e enfrenta os desafios da pré-adolescência enquanto tenta entender a sua relação com a religião, já que os pais afirmam que ela só deveria escolher no que acredita quando for mais velha.

Ei, Deus, está aí? Sou eu, a Margaret (Rocco, 176 págs.; R$38,42 | E-book: R$ 29,90)

Para as crianças: Nem sonhando!

Capa de 'Nem sonhando!' Foto: Companhia das Letrinhas/Divulgação

Quer incentivar a leitura para os pequenos neste carnaval? O novo livro ilustrado da italiana Beatrice Alemagna, que chegou às livrarias em janeiro, pode ser lido por crianças a partir dos quatro anos e fala sobre a angústia da volta às aulas. Na trama, a morceguinha Catarina se recusa a ir à escola, mas acaba gritando tão alto que seus pais encolhem, criando muitas confusões e aventuras.

Nem sonhando! (Companhia das Letrinhas, 48 págs.; R$ 55,86)