No entanto, mesmo ajustando a lente sobre período tão restrito, o filme parece meio superficial no trato do contexto - em particular a guerra civil que dividia a Jamaica e as tentativas de Marley, um pacifista, em servir como mediador entre as partes antagônicas. A intervenção política custa-lhe um atentado à bala.

Entre outras, há também uma questão de verossimilhança a ser discutida. O ator Kingsley Ben-Adir melhora muito a figura física de Marley. É mais alto, mais forte e pinta de galã. Não se parece nada, ou muito pouco, com o Marley da vida real que conhecemos por fotografias e algumas imagens em movimento. Mas essa é uma eterna discussão sobre a necessidade de semelhança física (natural ou a custa de maquiagem e efeitos especiais) entre personagens muito conhecidos e atores ou atrizes que os(as) interpretam.

O fato é que a presença de Kingsley empresta força ao mito Bob Marley, já existente durante a vida do artista, e que apenas se intensifica com sua morte prematura, vitimado por um câncer.

Há também o aspecto do registro fotográfico, em especial o de comunidades pobres. Um dos filhos de Bob, Ziggy Marley, produtor do filme, tem dito que a fotografia da obra se inspira na de Cidade de Deus, assinada por César Charlone para o filme de Fernando Meirelles. Pode ser, mesmo porque Cidade de Deus, que já tem mais de 20 anos de idade, se tornou a obra cinematográfica brasileira recente mais influente no cinema internacional. A foto de Charlone nada tem de apaziguante, ou digestiva, pelo contrário, é tensa e agressiva, mas chegou a ser qualificada por aqui de veículo para uma certa "cosmética da fome". Hoje, essa discussão parece datada como uma piada racista. O filme ficou.