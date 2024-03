O caso de PC é enrolado como poucos. Sua atuação nos bastidores maneja milhões de dólares de procedência duvidosa e estende ramificações a diversos países, inclusive, provavelmente, com a Itália e sua onipresente máfia.

Processado, preso e depois libertado sob condicional, PC foi encontrado morto ao lado da namorada em sua casa de praia em Maceió.

Até hoje há hipóteses diferentes sobre essas mortes. Crime passional seguido de suicídio ou queima de arquivo? Ninguém sabe responder com precisão, embora não faltem hipóteses.

A narrativa é trepidante e segue a fórmula do "true crime", subgênero de sucesso no streaming. Mas, como a história criminal de PC se desenrola nos bastidores do poder, Morcego Negro é, acima de tudo, comentário instrutivo sobre usos e costumes da política brasileira.