Alice Ferraz: Quando saímos do nosso país, temos de estar abertos ao mundo dos outros

Meu pai era piloto e viajar, para minha família, era algo natural. Assim, para mim pareceu até instintivo escolher uma profissão que também me oferecesse essa possibilidade - o que me faz muitas vezes ao ano embarcar rumo ao conhecido/desconhecido. Digo isso porque, depois de tantos anos cobrindo semanas de moda em Paris e Milão, por exemplo, às vezes sinto que conheço a cultura local. Na verdade, é quase uma pretensão achar que, por estar em uma cidade por 4 ou 5 dias, blindada em um ambiente exclusivamente profissional, conheço a cultura francesa ou italiana.

A tecnologia contribui também para essa distorção. Um colega meu se diz expert em Japão depois de passar um mês por lá; outro acredita que, depois de morar um ano em Nova York, sabe como são os americanos. Bobagem. Meu amigo Nilton Bonder me disse certa vez que nos achamos super-homens, com verdadeiros superpoderes, pois voamos com nossas asas metálicas pelo mundo em um piscar de olhos. Entendo o que ele diz. Nunca estivemos tão próximos, por meio da comunicação, do que acontece no mundo todo - e podemos estar fisicamente em quase qualquer lugar.