Anitta vence disputa por samba-enredo da Unidos da Tijuca com hino composto na casa de Regina Casé

Anitta é uma das compositoras do samba-enredo escolhido para o desfile da Unidos da Tijuca no carnaval de 2025. O hino venceu a competição realizada pela agremiação na madrugada deste domingo, 22.

O samba foi composto em parceria com o cineasta Estevão Ciavatta (marido de Regina Casé), o cantor de samba e pagode Feyjão, o arquiteto e escritor Miguel PG, o compositor Fred Camacho e o intérprete Diego Nicolau. Segundo relatos dos autores, foi escrito na sala da apresentadora e, depois, por meio de chamadas de vídeo.

Cena do clipe de 'Aceita', em que Anitta celebra o candomblé, sua religião, além de outras crenças. Foto: Reprodução de vídeo/Anitta via YouTube

PUBLICIDADE Os três samba-enredo finalistas tinham referências ao enredo escolhido pela Tijuca para o próximo carnaval, “Logun-Edé: Santo Menino que velho respeita”, sobre o orixá filho de Oxóssi e Oxum, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. Logun-Edé é o orixá que rege Anitta no candomblé. Em maio, a cantora lançou Aceita, clipe em que reafirma sua religião e aborda também outras crenças.

Na ocasião, ela contou que perdeu mais de 200 mil seguidores após anunciar a música em suas redes sociais. Na postagem, trazia, na legenda, a sinopse do enredo escolhido pela escola de samba.

A cantora não conseguiu comparecer ao evento que escolheu sua composição, por compromissos no exterior. Ela havia explicado a ausência via stories, no Instagram, na noite de sábado.

“Tenho um samba (na Unidos da Tijuca) que escrevi com muitos amigos queridos. A gente é finalista e hoje é a final da disputa. Se eu estivesse no Brasil, essa seria minha programação de hoje. Muita alegria, muita felicidade”, disse.

O evento foi transmitido ao vivo no canal da Unidos da Tijuca no YouTube, e pode ser assistido clicando aqui. A atriz Regina Casé, esposa de Ciavatta, falou sobre a composição em entrevista antes do anúncio do resultado.

“Neste ano, tive a alegria de meu marido estar concorrendo, com outros compositores, com o samba 16. Eu acho muito lindo esse momento, porque a origem de qualquer escola de samba, do carnaval, é o candomblé, e trazer um orixá que não é tão conhecido por muitas pessoas é uma aula na avenida”, compartilhou.

Ela contou que, em sua casa, acompanhou Anitta entrando em chamadas de vídeos para trabalhar na canção, sempre empolgada. “Meu marido nunca compôs samba-enredo, mas é filho de Logun-Edé (como Anitta). Essas pessoas estão aqui pela devoção a esse orixá, maravilhoso e misterioso”, completou a apresentadora.

Ciavatta falou sobre o samba recentemente em seu Instagram. “Foram sete semanas de muito trabalho, muita animação e muito prazer! Sete encontros mágicos vendo o nosso samba chegar no coração de tantas pessoas”, escreveu o diretor e roteirista.

Também um dos autores, Feyjão contou sobre os bastidores da composição em postagem recente: “Eu não sei nem o que vai me acontecer quando eu ver passar na avenida o samba que escrevemos na sala da casa de Regina Casé, inclusive com sua ajuda em muitos momentos”.