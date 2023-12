Caetano Veloso processa marca Osklen e pede indenização de R$ 1,3 milhão; entenda

O cantor Caetano Veloso está processando a marca de roupas Osklen por uso indevido de imagem, danos morais e danos materiais. Ele pede que a empresa arque com uma indenização de R$ 1,3 milhão. O caso foi noticiado pela coluna do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, nesta segunda, 4, e confirmado pelo Estadão nesta terça, 5.

A reportagem tentou contato com o empresário Oskar Metsavath, à frente da marca, para um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

A ação é movida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Segundo a coluna de Ancelmo Gois, o caso envolve uma campanha de verão da marca, chamada “Brazilian Soul”, que teria feito referências ao músico e ao Tropicalismo.

Caetano Veloso processa marca Osklen e pede indenização de R$ 1,3 milhão. Foto: Denise Andrade/ESTADÃO

Além da indenização, Caetano ainda teria pedido que a marca retire de circulação os produtos que remetam a ele e ao movimento. Ele também teria exigido que os responsáveis pelas redes sociais da Osklen excluam as publicações que o relacionem à marca.

“Usaram a imagem do autor e do icônico movimento criado por ele para lançar e impulsionar as vendas de uma coleção de roupas com sua marca e, com isso, obter vantagens indevidas, locupletando-se ilicitamente de forma notoriamente parasitária”, comentaram os advogados do artista à coluna do O Globo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais