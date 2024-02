Cantor sertanejo morre após ser baleado dentro de casa; suspeito é preso em Minas Gerais

Cantor fazia parte da dupla Wesley e Gustavo, que ficou em atividade por 18 anos Foto: @Gustavo Caporalini via Instagram

Gustavo Caporalini, ex-cantor da dupla Gustavo e Wesley, morreu no domingo, 25, aos 39 anos, na casa onde vivia com a mulher e três filhos em Votuporanga, no interior de São Paulo. Ele estava com a família quando um suspeito invadiu a residência e efetuou três disparos contra Gustavo. O cantor foi levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.