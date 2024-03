Com Djavan e Chitãozinho & Xororó, festival Turá divulga atrações por dia e abertura de vendas

Nesta sexta-feira, 15, o festival Turá divulgou quais serão as atrações de cada dia, também abrindo as vendas dos ingressos para cada data. O evento ocorrerá no Parque Ibirapuera, no fim de semana de 29 e 30 de junho.

Djavan se apresenta no festival Turá no domingo, 30 de junho Foto: Marcos Hermes

No sábado, 29, a line-up conta com Chitãozinho & Xororó, Fresno convida Pabllo Vittar, Chico César e Zeca Baleiro, Nação Zumbi, Banda UÓ, Filipe Catto, Os Garotin e mais.

Já no domingo, 30, se apresentam Djavan, Alcione, Armandinho, Adriana Calcanhotto convida Rubel, MC Cabelinho, Assucena e Mãeana.

Veja a lista completa:

A venda de ingressos por data também já está disponível no site do evento, com valores a partir de R$ 195 a meia-entrada. Portadores de cartões Ourocard Elo têm 20% de desconto na compra e possibilidade de parcelamento em 4 vezes sem juros. O passaporte (combo de entradas para os dois dias), cuja venda já estava liberada desde o dia 6, está custando de R$ 288 a R$ 720.

Com programação exclusiva de artistas nacionais, o festival visa a diversidade de gêneros e ritmos musicais em sua programação. A novidade da edição 2024 é a presença de um segundo palco, focado em artistas em ascensão.