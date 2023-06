Nos 10 anos de BTS, veja como o grupo influencia na economia da Coreia

O grupo sul-coreano BTS comemora hoje, 12 de junho, dez anos de existência. O grupo, que conta com sua formação inicial até hoje, é composto por J-Hope, Jin, Suga, Jimin, V, Jungkook e RM. Atualmente, a banda conta com diversos recordes como: o primeiro grupo coreano a entrar na Billboard 200, o primeiro a ser indicado a um Grammy, e a se apresentar na premiação, além de 23 recordes relacionados ao mundo da música e à influência digital presentes no Guinness World Records.

Em Seul, pontes, arranha-céus e pontos turísticos estão sendo coloridos pelo tom de roxo característico do BTS. Durante essas duas semanas, festivais e eventos promocionais ocorrem na capital da Coreia do Sul. De acordo com um relatório de 2018, do Hyundai Research Institute, o BTS contribui com mais de US$ 3,6 bilhões para a economia do país a cada ano.

Sua influência fez com que a Coreia recebesse mais turistas, modificando a forma de apresentação do país. Em vídeos promocionais de turismo realizados pelo governo coreano no ano passado, temos o destaque de dois membros: Suga e Jimin. Até grandes marcas e grifes vêm utilizando a influência dos idols coreanos para se tornarem seus embaixadores.

Tiffany & Co, Dior, Louis Vuitton, Bottega Veneta e Calvin Klein são algumas marcas que tem como embaixadores os membros do BTS, além de outras personalidades de outros grupos de k-pop como Blackpink, EXO e TWICE.

Mesmo com o hiato da banda, porque dois de seus membros (Jin e J-Hope) estão cumprindo serviço militar - obrigatório na Coreia do Sul -, um single foi lançado na semana passada. Take Two anunciou o segundo capítulo do grupo, após uma década como grupo.





Continua após a publicidade

Números expressivos

Nos anos de 2020 e 2021, o BTS esteve em primeiro lugar no Global Recording Artist Chart, um dos mais significativos rankings da indústria fonográfica. Foram os primeiros artistas coreanos que conseguiram ficar no topo, sendo também a primeira banda que não tem como os principais sucessos músicas em inglês.

Seus álbuns e performances estão entre os mais vendidos desde 2018 e, em 2021, ficou na terceira posição entre os mais tocados no Spotify, sendo o grupo mais ouvido na plataforma.

Em 2020, com o sucesso do primeiro single em inglês, Dynamite, eles conquistaram 101 milhões de visualizações em 24 horas. Além de conseguirem destronar no Spotify cantores norte-americanos como Taylor Swift, Ariana Grande e Justin Bieber.

Envolvimento com causas sociais

Durante o ano de 2020, o grupo anunciou a doação de um milhão de dólares para o Black Lives Matter. Compreendendo a necessidade e o apoio deles a causa antirracista, este foi um exemplo de posicionamento para os fãs e para a sociedade coreana e global. Os fãs, denominados como ARMYs, realizaram uma campanha colaborativa para a mesma causa e conseguiram um valor superior ao realizado oficialmente pela banda.

Além disso, o grupo já foi parabenizado pela diretora executiva do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Henrietta Fore, pelo sucesso da campanha Love Myself. O projeto tinha como objetivo acabar com o bullying, a violência e o abuso, muito presentes nas escolas sul-coreanas.