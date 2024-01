Daniela Mercury: ‘O Festival de Verão é nosso Rock in Rio’

Neste domingo, 28, quando subir ao palco da 25ª edição do Festival de Verão de Salvador (veja a programação completa mais abaixo), em show em que convida a cantora e ministra da cultura Margareth Menezes e o bloco afro Ilê Aiyê, Daniela, mais uma vez, vai reafirmar essa sua vocação. Talvez à margem do que o mercado exige hoje, com hits pensados para viralizar em redes sociais ou feats com artistas do momento. Mas, inevitavelmente, perto do som dos guetos da cidade em que nasceu.

“Vocês verão no palco duas meninas baianas (ela e Margareth) e um monte de deuses do Ébano (o Ilê). Isso é dizer para a população que ela é importante. É algo rico afetivamente”, diz Daniela em conversa com o Estadão. O encontro poderá ser visto ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, assim como as demais atrações do festival.