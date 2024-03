Fogo atinge tenda de apoio do Lollapalooza em Interlagos

Poucas horas do início oficial do festival Lollapalooza, um princípio de incêndio atingiu as estruturas já montadas no Autódromo de Interlagos na noite desta quinta-feira, 21. Bombeiros foram acionados, no entanto, não houve vítimas e o fogo foi rapidamente extinto pela equipe.

Princípio de incêndio foi rapidamente controlado pela equipe de bombeiros acionada. Programação do festival segue normal nesta sexta-feira, 22. Foto: Reprodução/X/@foconamiguelyunes