Imagine Dragons e Lulu Santos são confirmados no Rock in Rio 2024; veja como comprar

Imagine Dragons foi confirmado como mais uma das atrações principais do Rock in Rio 2024. O festival também anunciou Lulu Santos no evento que acontece entre os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024.

A banda norte-americana, que ainda não teve a data do show revelada, vai se juntar a Ed Sheeran no Palco Mundo. Já o cantor brasileiro ainda não tem o palco ou data confirmados.

A banda Imagine Dragons Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Além das novidades, Ne-Yo, Joss Stone e a brasileira Ludmilla também estão entre os artistas confirmados no evento. As vendas do Rock in Rio Card, ingresso sem data pré-definida que garante a entrada em um dos dias do festival, começam em 7 de dezembro, a partir das 19h, pelo site da Ticketmaster Brasil.

O valor dos ingressos vão variar entre R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada), sem cobrança de taxa de serviço. Entre os dias 30 de novembro, às 19h, e 6 de dezembro, às 19h, ocorre no mesmo canal a pré-venda do Rock in Rio Club, válida para aqueles que adquiriram anteriormente um dos programas de fidelidade do festival: Club Fã ou Club Rock Star.

Os ingressos serão 100% digitais e quatro entradas podem ser adquiridas por CPF. O grupo Imagine Dragons passou pelo Brasil no início deste ano, com shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba entre fevereiro e março.

Inicialmente, a banda iria se apresentar em outubro de 2022, mas a turnê foi adiada devido a problemas nas cordas vocais do cantor Dan Reynolds.