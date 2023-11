Letrux revela diagnóstico após retirar tumor no ovário

A cantora Letrux, de 41 anos, passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no ovário. Na última terça-feira, 31, ela contou no Instagram que o procedimento foi bem-sucedido e explicou o que descobriu sobre seu tumor.

“Passo aqui para dizer que correu tudo bem na minha cirurgia”, escreveu. “Meu tumor era ‘borderline’, de acordo com a OMS, a definição de tumor borderline de ovário é um tumor ovariano que apresenta uma proliferação epitelial atípica maior do que a observada nos tumores benignos, mas sem a destruição estromal invasiva presente nos tumores malignos”.

Letrux Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Letrux revelou ter recebido um diagnóstico de câncer no ovário no início do mês. Na época, ela contou que faria o procedimento de retirada e, por esse motivo, cancelou os shows que faria em novembro. No mês, ela faria uma apresentação no festival Avante, em Porto Alegre.

“É um assunto íntimo, mas divido para conscientizar mais mulheres e homens trans a cuidarem dessa área”, disse. “Tudo o que leio sobre câncer de ovário é muito silencioso. Não há dor, mas, quando se descobre, já está grande. Felizmente, a taxa de letalidade é super baixa.”