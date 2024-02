Linkin Park lança clipe de música inédita gravada por Chester Bennington ainda vivo; assista

A banda Linkin Park lançou na madrugada desta sexta-feira, 23, o clipe inédito de Friendly Fire, canção gravada com Chester Bennington, vocalista do grupo musical que morreu em 2017. Apesar de ter lançado o álbum One More Light naquele ano, a música não fez parte do disco do grupo.

O clipe musical também apresenta cenas exclusivas de Chester e de seus demais ex-companheiros de banda, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn, Mike Shinoda e Rob Bourdon.

O Linkin Park teve seu auge no início dos anos 2000, com os álbuns Hybrid Theory e Meteora. Na época, o grupo emplacou seu rock com influência de rap e metal em paradas de sucessos, com músicas como Faint, In The End, Crawling e Numb.

Chester Bennington cantando no clipe de 'Friendly Fire' Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Linkin Park

Morte de Chester Bennington

PUBLICIDADE Em 20 de julho de 2017, Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park, foi encontrado morto em sua casa na Califórnia após cometer suicídio, aos 41 anos de idade. Bennington, que tinha 6 filhos, foi encontrado por uma funcionária da casa dele com um cinto amarrado no pescoço. Após a morte do vocalista, o futuro da banda ficou incerto. O músico lutou por anos contra as drogas e o álcool. Em 2016, ele afirmou em entrevista que já havia pensado em suicídio porque já havia sido abusado sexualmente na infância.

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, e pode ser contatado por telefone pelo número 188, e também por meio de um chat online.