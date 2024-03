Lollapalooza 2024: pela primeira vez, metrôs e trens terão funcionamento 24h durante o festival

O festival Lollapalooza anunciou na última terça-feira, 12, uma novidade para os frequentadores que utilizam o transporte público. Durante os dias do festival, todas as linhas de metrô e trem da cidade funcionarão 24 horas. É a primeira vez que isso acontece no Lollapalooza Brasil.

A ação é uma parceria entre o festival, a CCR, CPTM e Metrô. O festival acontecerá entre os dias 22 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, com shows de Blink-182, Arcade Fire, Titãs, Sam Smith e mais.

Festival Lollapalooza Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

O evento lembra, ainda, que a Estação Autódromo (Linha 9) é a mais próxima do festival e fica a 10 minutos de caminhada do portão G. Além disso, o Lollapalooza contará com serviços especiais de trem expresso, ônibus e transfer.