Paul McCartney: João Barone diz que ir a show secreto foi como estar ‘diante de super-herói’

Paul McCartney se apresentou no Clube do Choro, em Brasília, nesta terça-feira, 28, e contou com a presença de nomes como Samuel Rosa, Criolo e João Barone. O baterista do grupo Os Paralamas do Sucesso falou com o Estadão, que também esteve no show, sobre a experiência de ver o artista em carne e osso, sem ser em projeções de telões em estádio.

“Estamos vendo uma das últimas rodadas do Paul em atividade, porque ele não estará por aí para sempre, a não ser nos nossos corações. Então, estamos saboreando ao máximo enquanto ele está com esse vigor. Pra mim, o mais emocionante foi vê-lo nessa situação especial. Me empolguei e fiquei a dois metros do palco, pude ver o rosto dele de perto”, relatou

“Foi emocionante estarmos ali diante de um super-herói, um cara que desafia o tempo, espaço e emoções de uma forma como poucos artistas foram capazes. Então, me senti muito privilegiado”, concluiu.

Paul McCartney durante show no Clube do Choro em Brasília. Foto: MPL Communications

Paul já tinha show marcado na capital federal para a próxima quinta-feira. Na manhã desta terça, parte do público que já tinha ingresso para o show oficial foi contemplado por meio de um sorteio feito pela organização para também participar do show surpresa. Os sorteados receberam um e-mail com o link para adquirir ingressos por R$ 200 (valor bem abaixo do ingresso mais barato oferecido para o show de quinta).

O pesquisador musical Marcelo Froes explicou ao Estadão que Paul McCartney faz estes shows surpresa desde o início dos anos 90. “Isso é uma coisa típica dele. Ele diz que ‘faz bem ao coração’ fazer estes shows”. Mas esta apresentação, segundo Froes, não teve surpresa nenhuma no repertório, ao contrário de outros shows intimistas anteriores com músicas inesperadas no setlist.

O Clube do Choro é um espaço tradicional da música de Brasília e fica bem ao lado do Estádio Mané Garrincha, onde Paul McCartney se apresenta na quinta. O evento ocorreu em um salão, com capacidade para cerca de 420 pessoas. Porém, de acordo com a organização, apenas pouco mais de 300 pessoas puderam acompanhar e se deliciar com a apresentação do ex-Beatle.

Continua após a publicidade

Shows oficiais da turnê no Brasil

Apesar do show surpresa, a passagem oficial de Paul pelo Brasil começa nesta quinta-feira, 30, no estádio Mané Garrincha. O músico tem apresentações marcadas até o dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro. Confira as datas: