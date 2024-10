Nell Smith com o disco Where the Viaduct Looms Foto: Instagram/Reprodução (@mrsimonraymonde)

Nell Smith, prodígio musical inglesa de 17 anos, morreu, vítima de um acidente de carro, na noite do último sábado (5). A morte foi confirmada por Simon Raymonde, co-fundador da gravadora Bella Union, com qual a artista tinha contrato. Ela se preparava para lançar seu primeiro disco autoral, antes previsto para 2025.

PUBLICIDADE Smith ganhou fama em 2021, quando fez uma parceria com a banda norte-americana Flaming Lips para gravar sucessos de Nick Cave. Intitulado Where The Viaduct Looms, o álbum contava com nove músicas e marcou o lançamento de Smith para o mundo. Em seu Instagram, Raymonde compartilhou diversas fotos da artista e afirmou que, por enquanto, a Bella Union não se pronunciará sobre o trabalho de Smith com a gravadora.

Como foi a carreira de Nell Smith

Nell Smith nasceu em Leeds, na Inglaterra, em 2007 e se mudou com a família para o Canadá em 2012. Aos 11 anos, ela começou a se apresentar cantando e tocando com diversos músicos profissionais. Em seu site oficial, Smith contou que sempre teve uma conexão com música, tendo grande apreço por artistas como David Bowie, Arcade Fire e Flaming Lips.

Nell chamou a atenção de Wayne Coyne, vocalista do Flaming Lips, após um show em 2018, ao conseguir enviar uma carta para o ônibus da banda. O cantor manteve contato com a família de Smith e, em 2021, a garota e o grupo se uniram para gravar nove covers de músicas de Nick Cave, compositor de Where The Viaduct Looms.

Smith chegou a arrecadar cerca de US$15 mil em uma plataforma de financiamento coletivo para gravar seu álbum de inéditas de forma independente. A cantora já havia afirmado que esperava que as vendas do disco e a turnê que o seguiria a ajudassem a realizar seu sonho de estudar música na Inglaterra.

Confira a versão de The Ship Song gravada por Nell Smith e os Flaming Lips: