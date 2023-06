Rapper BK’ conquista bronze em Festival Cannes com álbum ‘ICARUS’

O rapper BK’ conquistou o leão de bronze do Festival Cannes com o disco ICARUS. O artista carioca venceu a categoria de Design, com a criação de uma nova identidade de marca, na 70ª edição Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions.

No álbum lançado em novembro de 2022, BK faz uma analogia do mito de Ícaro com a sua carreira. Para além da produção musical, ICARUS foi apresentado no Museu de Arte do Rio (MAR), por meio de uma obra de arte feita por Nikolas Demurtas — pintada a óleo — reinterpretando a tela de O Voo de Ícaro, de Jacob Peter Gowy (1636 - 1638).

O quadro de Nikolas Demurtas Foto: Instagram/ @bkttlapa

Tal ação atraiu mais de quatro mil pessoas ao longo de três dias em uma ativação de realidade aumentada, na qual bastava mirar um aparelho celular para mergulhar no álbum.

ICARUS já soma mais de 100 milhões de streamings nas plataformas de áudio, e teve sete de suas 13 faixas entre as 100 músicas virais no Spotify Brasil.

Neo ICARUS é resultado da parceria entre as agências AKQA e Cola.LAB. Juntas, elas foram responsáveis por criar todo o conceito que permeou a divulgação do disco, incluindo a parte visual dos shows.

Em entrevista ao Estadão feita no início da turnê, BK’ afirmou que a obra de arte “completa toda discografia”. O músico explicou que a pintura foi uma forma de “usarmos formatos em que se contavam histórias no passado, para trazer a potência do mito de Ícaro para os dias atuais”.

O rapper BK' em foto de divulgação do álbum 'ICARUS' Foto: Bruna Sussekind

O rapper estará em São Paulo neste domingo, 25, no Festival Turá, dividindo o palco com Luccas Carlos e Delacruz (ingressos neste link). A turnê ICARUS voltará a capital paulista em agosto. Confira:

Serviço completo BK’ em São Paulo:

Data: 25 de agosto (sexta-feira)

Hora: A partir das 22h

Local: Terra SP (Avenida Salim Antônio Curiati, 160 - Campo Grande, São Paulo)

Ingressos: A partir de R$80 neste link