Sepultura anuncia fim da banda com turnê de despedida; veja detalhes e relembre história do grupo

Nesta sexta-feira, 8, o Sepultura anunciou o fim da banda com uma turnê de despedida. O influente grupo de heavy metal, que completa 40 anos de carreira, passará por quarenta países ao longo de 18 meses. A turnê Celebrating Life Through Death também renderá um disco.

A turnê começará em Belo Horizonte, cidade de origem da banda, em 1º de março de 2024. Na primeira lista de datas brasileiras, estão também as cidades de Juiz de Fora (MG), Brasília (DF), Uberlândia (MG) e Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP). Veja mais informações abaixo.

‘Sepultura está aqui por causa de nós 4’, declarou Kisser

O grupo se apresentará na formação atual, que conta com Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (baixo), Derrick Green (vocais) e Eloy Casagrande (bateria).

“É a última turnê. A gente vai parar porque é o melhor momento da história da banda”, declarou o guitarrista em uma entrevista coletiva em São Paulo. Ele reforçou que os integrantes da banda têm boas relações entre si. “Não é um momento triste, é de celebração”, disse.

Ele reforçou que não há planos específicos para o último show. “Estamos trabalhando algumas ideias. As aberturas estão sempre abertas”, brincou. “A gente já convidou os irmãos Cavalera para fazer parte do documentário [Sepultura Endurance], que eles também não aceitaram. A ideia não é fazer uma celebração através de jams”.

“A ideia é celebrar o presente: o Sepultura está aqui por causa de nós quatro [Andreas, Paulo, Eloy e Derrick]”, finalizou.

Já o disco será um projeto ao vivo, que já começou a ser registrado. Segundo a banda, o álbum coletará quarenta músicas gravadas ao longo dos shows.

Foto: Divulgação/Sepultura

Trajetória e legado do Sepultura

De Belo Horizonte, Minas Gerais, o Sepultura é a banda brasileira de heavy metal de maior sucesso da história. O grupo foi fundado em 1984 pelos irmãos Max e Iggor Cavalera, ainda adolescentes, com Paulo Jr. (baixo) e Wagner Lamounier (guitarra e voz) na formação original.

Em 1986, a banda lançou Morbid Visions, primeiro álbum de estúdio do grupo e um dos primeiros discos de death metal do mundo. Jovens, os membros já ganharam reconhecimento na cena underground.

Mas foi na década de 90 que o Sepultura ganhou renome mundial. Em 1996, o grupo lançou seu álbum de maior sucesso e aclamação, o emblemático Roots – um disco com influências da música indígena e gravações na tribo Xavante, com percussão tribal.

Faixas como “Roots Bloody Roots”, “Territory”, “Slave New World” e “Ratamahatta” são alguns dos maiores sucessos da banda, que já lançou 15 álbuns de estúdio entre o death metal, thrash metal, groove metal e influências próprias.

O grupo teve diferentes membros, mas sua formação principal (considerada “clássica”) teve a inclusão do guitarrista Andreas Kisser e durou cerca de dez anos. Em dezembro de 1996, após Roots, Max Cavalera abandonou a banda. Seu irmão, Iggor, seguiu no grupo até 2006.

Atualmente, o vocal é feito pelo americano Derrick Green e a bateria fica com Eloy Casagrande. Notoriamente, os irmãos Cavalera tomaram grande distância da banda desde que saíram. Em 2016, um documentário biográfico chamado Sepultura Endurance foi lançado usando depoimentos de membros de bandas célebres, como Metallica e Motörhead; no entanto, os Cavalera se recusaram a participar.

Sepultura Foto: Wilton Júnior/ Estadão

O Sepultura tem uma influência mundial considerável. Grupos famosos como Slipknot, System of a Down e até Björk já listaram a banda entre suas referências. Em 2016, o Sepultura figurou na lista de principais artistas para conhecer a música brasileira, segundo o New York Times.

O último álbum de estúdio lançado pelo grupo foi Quadra, de 2020.

Serviço

Sepultura - Turnê Celebrating Life Through Death

Data: a partir de 1º de março de 2024

Início das vendas: 11 de dezembro, 12h

Vendas: eventim.com.br

BELO HORIZONTE

Data: 1 de março

Local: Arena Hall

Ingressos:

Pista Premium - R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira) Arquibancada - R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

Suítes - R$ 125,00 (meia-entrada legal) | R$ 150,00 (entrada social) | R$ 250,00 (inteira)

JUIZ DE FORA

Data: 2 de março

Local: Estacionamento Cultural

Ingressos: Pista Premium - R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 140,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira) Pista - R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 105,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

BRASÍLIA

Data: 9 de março

Local: Arena Lounge

Ingressos: Pista Premium - R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira) Pista - R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

UBERLÂNDIA

Data: 15 de março

Local: Castelli

Ingressos: Pista Premium - R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira) Pista - R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

PORTO ALEGRE

Data: 21 de março

Local: Araújo Vianna

Ingressos:

Plateia Gold - R$ 125,00 (meia-entrada legal) | R$ 150,00 (entrada social) | R$ 250,00 (inteira) Plateia Baixa Central - R$ 112,50 (meia-entrada legal) | R$ 135,00 (entrada social) | R$ 225,00 (inteira)

Plateia Baixa Lateral - R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira) Plateia Alta Central - R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

Plateia Alta Lateral - R$ 62,50 (meia-entrada legal) | R$ 75,00 (entrada social) | R$ 125,00 (inteira)

CURITIBA

Data: 22 de março

Local: Live

Ingressos: Pista - R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira) Mezanino - R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira)

FLORIANÓPOLIS

Data: 23 de março

Local: Arena Opus

Ingressos: Pista - R$ 100,00 (meia-entrada legal) | R$ 120,00 (entrada social) | R$ 200,00 (inteira)

SÃO PAULO

Data: 6 de Setembro

Local: Espaço Unimed

Ingressos: Pista Premium - R$ 125,00 (meia-entrada legal) | R$ 150,00 (entrada social) | R$ 250,00 (inteira) Pista - R$ 75,00 (meia-entrada legal) | R$ 90,00 (entrada social) | R$ 150,00 (inteira) Camarotes - R$ 175,00 (meia-entrada legal) | R$ 210,00 (entrada social) | R$ 350,00 (inteira) Mezanino - R$ 150,00 (meia-entrada legal) | R$ 180,00 (entrada social) | R$ 300,00 (inteira)