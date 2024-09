Setlist do Imagine Dragons no Rock in Rio 2024: Veja quais músicas estarão no show

A banda Imagine Dragons volta a trazer seu pop rock ao Brasil neste sábado, 14. Ela é headliner da segunda noite de Rock in Rio na edição especial em comemoração aos 40 anos do festival. O grupo, formado por Dan Raynolds (vocal), Wayne Sermon (guitarra), Daniel Platzman (bateria) e Ben McKee (baixo), chega à Cidade do Rock com um álbum recém-lançado: Loom, disponibilizado em junho.

Atualmente, a banda percorre a América do Norte com a Loom World Tour e deve trazer a mesma experiência da turnê para o Rio de Janeiro. Como esperado, as músicas do novo disco dominam as últimas apresentações, mas hits que marcam a carreira do Imagine Dragons também estarão presentes, como Thunder, Radioactive e Believer. A banda não anunciou o setlist oficial do Rock in Rio, mas é possível ter uma ideia das músicas que serão tocadas com base na última apresentação da turnê.

Imagine Dragons durante a apresentação no Rock in Rio em 2019. Banda volta ao festival neste sábado, 14. Foto: Wilton Junior/Estadão

Setlist do Imagine Dragons no Rock in Rio 2024