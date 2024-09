Setlist de Mariah Carey no Rock in Rio 2024: veja quais músicas estarão no show

A cantora Mariah Carey retorna ao Brasil após 14 anos. Depois de fazer um show no Allianz Parque, em São Paulo, a americana segue para uma apresentação no Rock in Rio no último dia de festival neste domingo, 22. Ela traz a turnê The Celebration of Mimi para o País.

A última vez que Mariah esteve em terras brasileiras foi para se apresentar durante a Festa do Peão de Barretos, em 2010. Em 2016, a cantora iria trazer a turnê The Sweet Sweet Fantasy para cá, mas cancelou as apresentações depois de desentendimentos entre produtores locais. Ela deu um “spoiler” do que preparou para o Rock in Rio na sexta, 20, no Allianz Parque. Apesar de não ter divulgado o setlist oficial do show, é possível ter uma ideia das músicas que serão cantadas com base na apresentação na capital paulista.

Mariah Carey durante apresentação no Allianz Parque, em São Paulo. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Setlist de Mariah Carey no Rock in Rio 2024