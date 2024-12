Veja ranking dos clipes mais vistos no YouTube em 2024

O YouTube divulgou na última terça-feira, 3, as lista dos vídeos mais assistidos durante o ano de 2024 na plataforma e, na seção de videoclipes, três gêneros musicais dominaram o top 10: funk, sertanejo e gospel. O destaque também vai para as gravações de shows ao vivo, que conquistaram quatro lugares entre os 10 vídeos mais assistidos no ano.

Simone Mendes também emplacou uma performance ao vivo no ranking dos clipes mais vistos do YouTube Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O primeiro lugar ficou com o ex-funkeiro mirim, MC Brinquedo — que está com 23 anos. Em parceria com DJ Oreia, MC Cebezinho, MC Tuto e MC Laranjinha, ele lançou Medley Funk 2, vídeo que acumulou mais de 268 milhões de visualizações na plataforma. A música, que faz parte do projeto THE BOX, reune MCs de diferentes vertentes e chegou a ser apresentada no Rock In Rio de 2024.

Em segundo lugar, a dupla sertaneja Felipe e Rodrigo alcançou mais de 193 milhões de pessoas com a canção Gosta de Rua. O clipe do hit foi gravado em um show em Goiânia e é a performance ao vivo melhor posicionada no ranking.

Fechando o pódio, a cantora Simone Mendes também emplacou uma performance ao vivo no ranking. A sofrência Dois Tristes, gravada em Fortaleza, alcançou mais de 185 milhões de pessoas na plataforma.

A lista ainda conta com o gospel Passa Lá em Casa Jesus, de Kailane Frauches, o hit Casca de Bala, de Thullio Milionário, e Torre Eiffel, colaboração entre Manu Bahtidão e a dupla Guilherme e Benuto. Confira a lista:

THE BOX, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, MC Laranjinha - THE BOX MEDLEY FUNK 2 Felipe e Rodrigo - Gosta De Rua (Ao Vivo) Simone Mendes - Dois Tristes (Ao Vivo) Kailane Frauches, Todah Music - Passa Lá em Casa Jesus Lauana Prado - Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo) Manu, Guilherme & Benuto - Torre Eiffel (Ao Vivo) Isadora Pompeo - Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings) MC Ryan SP, Filipe Ret, Caio Luccas, Chefin Dallass, Rocco - Melhor Vibe Thullio Milionário - Casca de Bala Jorge & Mateus, Lauana Prado - Haverá Sinais

As 10 músicas mais escutadas nos Shorts

O YouTube também divulgou a lista das canções mais utilizadas nos Shorts, vídeos de curta duração da plataforma, e o primeiro lugar foi inusitado: Masha Ultrafunk, um remix de funk de uma música da animação infantil Masha e o urso. O hit Casca de Bala e a canção italiana de 1980 Pedro, que viralizou nas redes sociais, também aparecem no ranking. Confira a lista:

HISTED, TXVSTERPLAYA - Masha Ultrafunk Eternxlkz - SLAY! prodbycpkshawn - Pop like this Pt. 2 (Slowed) Thullio Milionário - Casca de Bala Ana Laura Lopes - Fantasma (Ao vivo) Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrà - Pedro JC NO BEAT, DJ F7, MC MENO DANI, Silva Mc - Maria Mariah MC J Mito, DJ TOPO, DJ Yago - Comemoração DENNIS, Ana Castela, Mc Gw - RAM TCHUM Bobby Caldwell - What You Won’t Do For Love